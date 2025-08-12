Allanamiento: Gendarmería secuestró 55 plantas de cannabis y equipos para cultivo

Río Grande: Gendarmería secuestró 55 plantas de cannabis y equipos para cultivo indoor en un operativo contra el narcotráfico.

Un operativo de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Justicia Federal, permitió el secuestro de 55 plantas de cannabis sativa (aproximadamente 6 kilos), equipos de cultivo indoor y otros elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.
La investigación se inició tras una denuncia anónima y estuvo a cargo del fiscal Marcelo Rappaport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El personal de la Sección de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería, con apoyo del Escuadrón 62 “Río Grande”, comprobó maniobras de comercialización de estupefacientes, incluso bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Durante los allanamientos, además de las plantas de cannabis, se incautaron 10 box para cultivo indoor, 3 teléfonos celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, balanzas de precisión, insumos y accesorios para el cultivo, elementos para consumo y documentación de interés.

Los dos principales investigados fueron notificados de la imputación y quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas para combatir el narcotráfico y el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para proteger a la comunidad.

COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimoagosto 12, 2025

    KIRCHNERISTA SEGURO, O PERONOCHOS KUKAS MAL OLOR

  2. Anónimoagosto 12, 2025

    CON LA CANTIDAD QUE HAY EN LA CALLE ESPERO QUE CADA VEZ SEAN MAS... INCLUIDO DE FENTANILO QUE YA ESTAMOS NOMBRADOS POR LA DEA. FUERZA!

    1. Anónimoagosto 12, 2025

      Eso del fentanilo eso es para que estados unidos desembarque en tierra del fuego ellos quieren manejar todo eso es mentira lo del fentanilo quieren quedarse con todo tdf.

  3. Anónimoagosto 12, 2025

    Che no sean mal pensados no son narcos tenia permiso era para uso medicinal jajajajajaja

  4. Anónimoagosto 12, 2025

    O LIBERTARIOS ARREPENTIDOS, QUE SON POBRES AHORA…….?????

  5. Anónimoagosto 12, 2025

    Esos que agarraron militan para libertad avanza .pibes descerebrados

  6. Anónimoagosto 12, 2025

    Pongan canabis nomás, no saben si es indica, sativa o Hybrida

