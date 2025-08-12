Allanamiento: Gendarmería secuestró 55 plantas de cannabis y equipos para cultivo

Río Grande: Gendarmería secuestró 55 plantas de cannabis y equipos para cultivo indoor en un operativo contra el narcotráfico.
Un operativo de Gendarmería Nacional, en coordinación con la Justicia Federal, permitió el secuestro de 55 plantas de cannabis sativa (aproximadamente 6 kilos), equipos de cultivo indoor y otros elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.
La investigación se inició tras una denuncia anónima y estuvo a cargo del fiscal Marcelo Rappaport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El personal de la Sección de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería, con apoyo del Escuadrón 62 “Río Grande”, comprobó maniobras de comercialización de estupefacientes, incluso bajo la modalidad de entrega a domicilio.
Durante los allanamientos, además de las plantas de cannabis, se incautaron 10 box para cultivo indoor, 3 teléfonos celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, balanzas de precisión, insumos y accesorios para el cultivo, elementos para consumo y documentación de interés.
Los dos principales investigados fueron notificados de la imputación y quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas para combatir el narcotráfico y el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para proteger a la comunidad.
