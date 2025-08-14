Corte programado de energía en Ushuaia este viernes: barrios y horarios afectados

La DPE anunció un corte de energía en Ushuaia para este viernes 15 de agosto. Conocé los barrios y horarios afectados por la interrupción.

La Dirección Provincial de Energía (DPE) anunció que este viernes 15 de agosto se realizará un corte programado de suministro eléctrico en diversos sectores de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento en la Subestación Transformadora N° 230 y tareas de poda en los alimentadores N° 4 y 10.
Sectores y horarios del corte

De 09:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 4: Juan Domingo Perón, Towora, Los Alerces, Los Calafates, barrios Intevu XVIII, Juan Domingo Perón, Los Calafates, Altos del Beban, Carlos Beban, Akawaia, Obras Sanitarias, Los Alerces, Itulara, Kaupen y Pista de Sky.

De 12:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 10: Barrios Piedrabuena, Brown, 5 de Octubre, Misión Alta; además del Centro de Rehabilitación Provincial, el Polideportivo Augusto Lasserre y la empresa Tolkar.

La DPE solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio y advirtió que los trabajos son imprescindibles para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en la capital fueguina.

