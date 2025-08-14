Corte programado de energía en Ushuaia este viernes: barrios y horarios afectados

La Dirección Provincial de Energía (DPE) anunció que este viernes 15 de agosto se realizará un corte programado de suministro eléctrico en diversos sectores de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento en la Subestación Transformadora N° 230 y tareas de poda en los alimentadores N° 4 y 10.

Sectores y horarios del corte





De 09:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 4: Juan Domingo Perón, Towora, Los Alerces, Los Calafates, barrios Intevu XVIII, Juan Domingo Perón, Los Calafates, Altos del Beban, Carlos Beban, Akawaia, Obras Sanitarias, Los Alerces, Itulara, Kaupen y Pista de Sky.





De 12:00 a 14:00 horas – Alimentador N° 10: Barrios Piedrabuena, Brown, 5 de Octubre, Misión Alta; además del Centro de Rehabilitación Provincial, el Polideportivo Augusto Lasserre y la empresa Tolkar.





La DPE solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio y advirtió que los trabajos son imprescindibles para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico en la capital fueguina.