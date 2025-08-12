Tierra del Fuego en la mira de la DEA: el “área aduanera especial” que ahora huele a fentanilo

1 0 12 agosto 2025 2025-08-12T02:17:00-03:00 Editar esta nota

La DEA incluyó a Tierra del Fuego en su informe por falta de controles aduaneros, señalando riesgo de contrabando y tráfico de fentanilo.

Por primera vez, la DEA, sí, la misma agencia antinarcóticos que lleva décadas alertando sobre el contrabando en el NEA y NO, decidió ampliar su mapa de preocupaciones e incluyó a Tierra del Fuego. ¿El motivo? Según su último informe, la provincia cuenta con un área aduanera especial con controles tan laxos que, de querer hacerlo, cualquiera podría pasar grandes cantidades de efectivo o droga.
Por primera vez, la DEA, sí, la misma agencia antinarcóticos que lleva décadas alertando sobre el contrabando en el NEA y NO, decidió ampliar su mapa de preocupaciones e incluyó a Tierra del Fuego. ¿El motivo? Según su último informe, la provincia cuenta con un área aduanera especial con controles tan laxos que, de querer hacerlo, cualquiera podría pasar grandes cantidades de efectivo o droga.

No es que no hubiera señales. Entre ampollas contaminadas, robos de fármacos, personal sanitario vendiendo dosis como si fueran entradas para un recital, empresarios con amistades políticas y laboratorios improvisados, el mapa argentino del fentanilo ya estaba dibujado. Pero lo llamativo es que, hasta ahora, nadie había dicho en voz alta que el sur también entraba en esa ecuación.

El informe no ahorra golpes: habla de contrabando, corrupción, evasión fiscal y lavado de activos, todo condimentado con un sector informal enorme y un sistema financiero que, en palabras de la DEA, no brilla precisamente por su supervisión. Incluso apunta directamente al Gobierno nacional, señalando que la Unidad de Inteligencia Financiera funciona con recursos limitados y que las demoras judiciales aseguran condenas tan bajas como la moral política de algunos involucrados.

Mientras la DEA detecta que Tierra del Fuego podría ser una puerta de entrada ideal para el tráfico de drogas, en el debate público local… silencio. Ni un escándalo, ni un pedido de explicaciones, ni mucho menos una revisión seria de los controles aduaneros. Parece que aquí las alertas internacionales entran por un oído y salen por el otro, siempre que no afecten la agenda electoral.

Que el fentanilo ya es un problema global nadie lo discute. Su potencia —100 veces más fuerte que la heroína— y su facilidad de producción lo han convertido en un negocio redondo para las redes criminales. En Argentina, los casos más resonantes (Puerta 8 en 2022 o las muertes en el Hospital Italiano de La Plata) demuestran que la sustancia no es ajena al país. Sin embargo, las autoridades locales insisten en que aquí “no hay circulación en grandes cantidades”. Claro, porque para reconocerlo habría que admitir que las fronteras no son tan seguras como el discurso oficial promete.

Lo que sí hay son casos aislados: cargamentos incautados en Posadas, ampollas halladas en operativos en CABA, allanamientos en provincias como Misiones o Córdoba, y laboratorios improvisados que operan casi a la vista de todos. Mientras tanto, las fuerzas locales se preparan para “lo que se viene” —palabras textuales— adiestrando perros para detectar fentanilo, aunque oficialmente todavía insistan en que “no circula tanto”.

El verdadero punto inquietante es que Tierra del Fuego aparece por primera vez en un documento de la DEA sobre narcotráfico y contrabando. Que un organismo internacional lo detecte y lo ponga por escrito, mientras en la provincia se hace silencio absoluto, debería encender todas las alarmas. Pero aquí parece que el único tráfico que preocupa es el de las redes sociales en campaña.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimoagosto 12, 2025

    Bueno se despertó la DEA.. ..parece que se dieron cuenta lo que sucede en el "aerea aduanera "despues de 50 años ...

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2326,Interes General,3139,Internacionales,145,Locales,3473,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11320,Sociedad,4907,Tecno,74,Tendencias,121,Titulares,14264,Ultimas Noticias,12653,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tierra del Fuego en la mira de la DEA: el “área aduanera especial” que ahora huele a fentanilo
Tierra del Fuego en la mira de la DEA: el “área aduanera especial” que ahora huele a fentanilo
La DEA incluyó a Tierra del Fuego en su informe por falta de controles aduaneros, señalando riesgo de contrabando y tráfico de fentanilo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7L5Jthhyh1kyWTNem8tL_8TUFwNnXq66oB4o_67B03x_IEppKldjXdotCxzOr60jqxxvHcamWCtnBZUm1hkJlQSVZ2wNPGXnGmhSh-G7sHTLG2ypQLxfMpYulibQDY_CdaJvH4SVH6IOSmzzQ0Z6dqyHsa9iT48lUSNoIoxkHEkP7gVZPesm-/w640-h384/fentanillo%20contaminado%20tdf%20en%20la%20mira.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7L5Jthhyh1kyWTNem8tL_8TUFwNnXq66oB4o_67B03x_IEppKldjXdotCxzOr60jqxxvHcamWCtnBZUm1hkJlQSVZ2wNPGXnGmhSh-G7sHTLG2ypQLxfMpYulibQDY_CdaJvH4SVH6IOSmzzQ0Z6dqyHsa9iT48lUSNoIoxkHEkP7gVZPesm-/s72-w640-c-h384/fentanillo%20contaminado%20tdf%20en%20la%20mira.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tierra-del-fuego-en-la-mira-de-la-dea.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tierra-del-fuego-en-la-mira-de-la-dea.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos