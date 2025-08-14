(Vídeo) Ushuaia: motociclista atropelló a un policía en un control y terminó detenido

14 agosto 2025

En Ushuaia, un joven motociclista atropelló a un policía durante un control y fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad.

Un control policial en la intersección de San Martín y 25 de Mayo terminó con un joven motociclista detenido luego de intentar fugarse y atropellar a un efectivo de la Comisaría Primera.
El hecho ocurrió en la tarde-noche de ayer, cuando Francisco Leonel Bahamonde Galván (18) ignoró la orden de detenerse en un operativo de control preventivo. Según fuentes policiales, el joven aceleró su moto y pasó con la rueda delantera sobre el pie de uno de los uniformados.

Tras el ataque, Bahamonde Galván intentó escapar, pero fue interceptado y reducido por el personal policial, siendo aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad. El efectivo lesionado recibió asistencia médica, mientras que el motociclista quedó a disposición de la Justicia.

  1. Anónimoagosto 14, 2025

    Por fin agarraron a por lo menos uno de esos Grones que andan con las motitos pedorras haciendo kilombo y picadas por casi toda la ciudad. Todas motitos robadas y armadas con partes afanadas.
    Lo mejor!!! Carnada para las centollas

  2. Anónimoagosto 14, 2025

    No aprenden más esos pelucas y sus motos.

  3. Anónimoagosto 14, 2025

    Por vivo, la década ganada!

  4. Anónimoagosto 14, 2025

    Un negro indio asqueroso.

  5. Anónimoagosto 14, 2025

    Pensar que mi sufragio vale lo mismo que el de estos negros de mierda.
    La República Argentina deberá implementar el voto calificado para volver a ser prospera.
    Y referido al hecho que mas decirles? Un aplauso para esos policías y espero que esa rata pague los daños provocados al uniformado porque ya debe haber salido de la comisaría teniendo en cuenta la justicia garantiza de TDF.

  6. Anónimoagosto 14, 2025

    Estos cholos hay que deportarlos

  7. Anónimoagosto 14, 2025

    Bien por la policia, un idiota menos haciendo ruido!!

  8. Anónimoagosto 14, 2025

    Por atrevido jajaja

