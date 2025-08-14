(Vídeo) Ushuaia: motociclista atropelló a un policía en un control y terminó detenido

Un control policial en la intersección de San Martín y 25 de Mayo terminó con un joven motociclista detenido luego de intentar fugarse y atropellar a un efectivo de la Comisaría Primera.

El hecho ocurrió en la tarde-noche de ayer, cuando Francisco Leonel Bahamonde Galván (18) ignoró la orden de detenerse en un operativo de control preventivo. Según fuentes policiales, el joven aceleró su moto y pasó con la rueda delantera sobre el pie de uno de los uniformados.





Tras el ataque, Bahamonde Galván intentó escapar, pero fue interceptado y reducido por el personal policial, siendo aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad. El efectivo lesionado recibió asistencia médica, mientras que el motociclista quedó a disposición de la Justicia.



