Ushuaia: conductor alcoholizado perdió el control y chocó en Perito Moreno

En la madrugada del domingo, un Fiat Uno protagonizó un siniestro vial en la ciudad de Ushuaia, cuando su conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la avenida Perito Moreno.





Según el parte oficial, el rodado impactó contra el cordón y, producto del choque, perdió la rueda delantera izquierda, quedando finalmente detenido en el estacionamiento de Planta 3.





Al arribar personal de tránsito municipal, se procedió a realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 2,57 g/l, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque se labraron las actuaciones correspondientes y se retuvo el vehículo.



