Ushuaia: conductor alcoholizado perdió el control y chocó en Perito Moreno

Un Fiat Uno chocó en Perito Moreno, Ushuaia. El conductor tenía 2,57 g/l de alcohol en sangre. El rodado perdió una rueda tras el impacto.
En la madrugada del domingo, un Fiat Uno protagonizó un siniestro vial en la ciudad de Ushuaia, cuando su conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la avenida Perito Moreno.
Según el parte oficial, el rodado impactó contra el cordón y, producto del choque, perdió la rueda delantera izquierda, quedando finalmente detenido en el estacionamiento de Planta 3.
Al arribar personal de tránsito municipal, se procedió a realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 2,57 g/l, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque se labraron las actuaciones correspondientes y se retuvo el vehículo.
2,57 que animal, este que tiene haber estado siempre alcoholizado cuando manejaba, que negro de mierda.ResponderBorrar
Ese pelotudo le pasa finito al cordón porque le gusta levantar tierraResponderBorrar
otra demostracion de que la ordenanza de alcohol 0 no sirve. no existen accidentes de transito endilgables a alcoholemia con menos de 0.5 gramos por litro. es netamente recaudatoria.ResponderBorrar
los accidentes de transito por alcohol suceden con elevados gramajes, ya es intoxicacion por alcohol.
No le des de comer a la Muni. Si sabes que vas a conducir, no tomes alcohol antes. No es tan difícilBorrar
Tampoco se puede matar pero como siguen existiendo crímenes deroguemos las leyes que lo impiden.Borrar
ushuaia la gran aldea de peruanos, chilotes,bolitas, paraguayos y cordobeces. la runfla de narcos!ResponderBorrar
Los bolitas..paraguayos y peruanos, no se, pero los cordobeses vinimos para gorriarte a vos...che británicoBorrar
Jaja
UN PELIGRO EL PERONCHO AL VOLANTE!ResponderBorrar
vamo vamo lo simio vamo vamo lo simioooooBorrar
Sin embargo por lo inútil parece libertario.Borrar
Los ladrones que tenemos actualmente en el gobierno nacional no creo que sean peronchos precisamente.Borrar
Ahí los tenés Fiat 1 o gol falopa y alcoholResponderBorrar
Que bestia este peluca que pudo haber atropellado a gente de bien es decir a personas NO pelucas.ResponderBorrar
A este lo conocen como "El inflamable"ResponderBorrar