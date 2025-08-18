Ushuaia: conductor alcoholizado perdió el control y chocó en Perito Moreno

Un Fiat Uno chocó en Perito Moreno, Ushuaia. El conductor tenía 2,57 g/l de alcohol en sangre. El rodado perdió una rueda tras el impacto.

Un Fiat Uno protagonizó un fuerte accidente en la madrugada del domingo. El test de alcoholemia arrojó 2,57 g/l.

En la madrugada del domingo, un Fiat Uno protagonizó un siniestro vial en la ciudad de Ushuaia, cuando su conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la avenida Perito Moreno.

Según el parte oficial, el rodado impactó contra el cordón y, producto del choque, perdió la rueda delantera izquierda, quedando finalmente detenido en el estacionamiento de Planta 3.

Al arribar personal de tránsito municipal, se procedió a realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 2,57 g/l, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque se labraron las actuaciones correspondientes y se retuvo el vehículo.

Alcoholemia positiva para conductor en accidente de trasito en calle perito moreno ushuaia

  1. Anónimoagosto 18, 2025

    2,57 que animal, este que tiene haber estado siempre alcoholizado cuando manejaba, que negro de mierda.

  2. Anónimoagosto 18, 2025

    Ese pelotudo le pasa finito al cordón porque le gusta levantar tierra

  3. Anónimoagosto 18, 2025

    otra demostracion de que la ordenanza de alcohol 0 no sirve. no existen accidentes de transito endilgables a alcoholemia con menos de 0.5 gramos por litro. es netamente recaudatoria.
    los accidentes de transito por alcohol suceden con elevados gramajes, ya es intoxicacion por alcohol.

    1. Anónimoagosto 18, 2025

      No le des de comer a la Muni. Si sabes que vas a conducir, no tomes alcohol antes. No es tan difícil

    2. Anónimoagosto 18, 2025

      Tampoco se puede matar pero como siguen existiendo crímenes deroguemos las leyes que lo impiden.

  4. Anónimoagosto 18, 2025

    ushuaia la gran aldea de peruanos, chilotes,bolitas, paraguayos y cordobeces. la runfla de narcos!

    1. Anónimoagosto 18, 2025

      Los bolitas..paraguayos y peruanos, no se, pero los cordobeses vinimos para gorriarte a vos...che británico
      Jaja

  5. Anónimoagosto 18, 2025

    UN PELIGRO EL PERONCHO AL VOLANTE!

    1. Anónimoagosto 18, 2025

      vamo vamo lo simio vamo vamo lo simiooooo

    2. Anónimoagosto 18, 2025

      Sin embargo por lo inútil parece libertario.

    3. Anónimoagosto 18, 2025

      Los ladrones que tenemos actualmente en el gobierno nacional no creo que sean peronchos precisamente.

  6. Anónimoagosto 18, 2025

    Ahí los tenés Fiat 1 o gol falopa y alcohol

  7. Anónimoagosto 18, 2025

    Que bestia este peluca que pudo haber atropellado a gente de bien es decir a personas NO pelucas.

  8. Anónimoagosto 18, 2025

    A este lo conocen como "El inflamable"

