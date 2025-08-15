Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y todo lo que tenes que saber para la 50ª edición

0 0 15 agosto 2025 2025-08-15T03:44:00-03:00 Editar esta nota

Horarios de frontera, requisitos y cortes de ruta para el Gran Premio de la Hermandad 2025 entre Río Grande y Porvenir.

USHUAIA / RÍO GRANDE.– En el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino, se confirmaron los horarios especiales de frontera, los requisitos obligatorios para las tripulaciones y el cronograma de cortes de ruta durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto.
USHUAIA / RÍO GRANDE.– En el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino, se confirmaron los horarios especiales de frontera, los requisitos obligatorios para las tripulaciones y el cronograma de cortes de ruta durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto.

Horarios de apertura y cierre de fronteras

Viernes 15 de agosto

Apertura: 08:00 a 00:00 horas.
Salida de cualquiera de los dos países: hasta las 23:40.

Sábado 16 y domingo 17 de agosto
Apertura: 04:00 a 07:30 horas.
Salida: hasta las 07:00 horas.
Reapertura (sujeta al paso del barredor):
Sábado: estimada después de las 14:00 hasta las 22:00.
Domingo: estimada después de las 17:00 hasta las 22:00.
Salida permitida hasta las 21:40 horas.

Requisitos obligatorios para pilotos y navegantes

Completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile en www.ingresoachile.cl.
Presentar el formulario digital o impreso con fecha de cruce 16 de agosto (si se completa el día 15, consignar igualmente el 16).
Productos prohibidos para ingresar a Chile

No se permite el ingreso de: Frutas, verduras y hortalizas frescas. Flores de corte, semillas, nueces, ajo seco (bulbo). Carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados.

Declarar un producto no asegura su admisión: la inspección definirá su ingreso. Intentar pasar productos prohibidos sin declarar puede generar multas de 3 UTM o más.

Cortes de ruta

Primera etapa – Sábado 16/08/2025 – Río Grande – Porvenir
Ruta Prov. 5 cruce Camino Tropezón – 06:00
Cruce Flamenco hacia Ea. María Behety – 06:00
Cruce Flamenco hacia TF1 – 06:30
Ea. Violetas hacia frontera – 06:30
Ruta 3 hacia TF1 Flamenco – 06:30
Ruta 3 hacia Ea. Violetas – 06:30
Acceso cruce La Arcillosa – 06:30
Cruce Chorrillo hacia Avilés – 07:00
Cruce Chorrillo hacia frontera – 07:15
Frontera ambos sentidos – 07:40
Cruce Gaviotas a Las Flores – 07:40
Cruce Las Flores hacia frontera – 07:40
Cruce Las Flores hacia cruce Vicuña – 07:40
Cruce Vicuña hacia Cámeron – 07:40
Cámeron hacia cruce Onaisín – 07:40
Cruce Onaisín hacia Baquedano – 08:30
Baquedano hacia Porvenir – 09:00
Ingreso a Parcelas – 09:30

Segunda etapa – Domingo 17/08/2025 – Porvenir – Río Grande
Porvenir hacia Baquedano – 06:00
Cruce Onaisín hacia Porvenir – 06:00
Cámeron hacia cruce Vicuña – 07:00
Cruce Vicuña hacia Las Flores – 07:30
Cruce Las Flores hacia frontera – 08:00
Frontera ambos sentidos – 08:00
Cruce Chorrillo hacia Avilés – 09:00
Ruta 3 hacia Ea. Las Violetas – 10:00
Cruce Flamenco hacia Ea. María Behety – 10:15
Ruta Prov. N° 5 cruce Camino Tropezón – 10:15

Recomendaciones
Cada cruce a Chile requiere una nueva DDJJ.
Ambos pasos fronterizos cuentan con WiFi para completar el trámite en línea.
Realizar la declaración con al menos 24 horas de anticipación y verificar documentación personal y vehicular.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,262,Espectaculos,81,Interes,2330,Interes General,3144,Internacionales,145,Locales,3492,Noticias Nacionales,1389,Policiale,3,Policiales,11326,Sociedad,4915,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14286,Ultimas Noticias,12675,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y todo lo que tenes que saber para la 50ª edición
Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y todo lo que tenes que saber para la 50ª edición
Horarios de frontera, requisitos y cortes de ruta para el Gran Premio de la Hermandad 2025 entre Río Grande y Porvenir.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXB9Am5mZozFOhZ21z5TvIbQpTYxQtE1a5KGSP19qL-0a9ymebku9f63zvPNZoCo4f9slPGiOPgakNZ4u-BnYGRJ6W9uOUUMhq-YvU7JUARLk7qpTCzFGzoyXt77wVUyTpWye1fGzXL8-QGJFWeiiid9_ZlEQQJgFttHCgP4EUvgcQWzXqyWsB/w640-h384/gran%20premio%20de%20la%20hermandad.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXB9Am5mZozFOhZ21z5TvIbQpTYxQtE1a5KGSP19qL-0a9ymebku9f63zvPNZoCo4f9slPGiOPgakNZ4u-BnYGRJ6W9uOUUMhq-YvU7JUARLk7qpTCzFGzoyXt77wVUyTpWye1fGzXL8-QGJFWeiiid9_ZlEQQJgFttHCgP4EUvgcQWzXqyWsB/s72-w640-c-h384/gran%20premio%20de%20la%20hermandad.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/gran-premio-de-la-hermandad-2025.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/gran-premio-de-la-hermandad-2025.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos