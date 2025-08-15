Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y todo lo que tenes que saber para la 50ª edición

Horarios de frontera, requisitos y cortes de ruta para el Gran Premio de la Hermandad 2025 entre Río Grande y Porvenir.
USHUAIA / RÍO GRANDE.– En el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino, se confirmaron los horarios especiales de frontera, los requisitos obligatorios para las tripulaciones y el cronograma de cortes de ruta durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto.
Horarios de apertura y cierre de fronteras
Viernes 15 de agosto
Apertura: 08:00 a 00:00 horas.
Salida de cualquiera de los dos países: hasta las 23:40.
Sábado 16 y domingo 17 de agosto
Apertura: 04:00 a 07:30 horas.
Salida: hasta las 07:00 horas.
Reapertura (sujeta al paso del barredor):
Sábado: estimada después de las 14:00 hasta las 22:00.
Domingo: estimada después de las 17:00 hasta las 22:00.
Salida permitida hasta las 21:40 horas.
Requisitos obligatorios para pilotos y navegantes
Completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile en www.ingresoachile.cl.
Presentar el formulario digital o impreso con fecha de cruce 16 de agosto (si se completa el día 15, consignar igualmente el 16).
Productos prohibidos para ingresar a Chile
No se permite el ingreso de: Frutas, verduras y hortalizas frescas. Flores de corte, semillas, nueces, ajo seco (bulbo). Carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados.
Declarar un producto no asegura su admisión: la inspección definirá su ingreso. Intentar pasar productos prohibidos sin declarar puede generar multas de 3 UTM o más.
Cortes de ruta
Primera etapa – Sábado 16/08/2025 – Río Grande – Porvenir
Ruta Prov. 5 cruce Camino Tropezón – 06:00
Cruce Flamenco hacia Ea. María Behety – 06:00
Cruce Flamenco hacia TF1 – 06:30
Ea. Violetas hacia frontera – 06:30
Ruta 3 hacia TF1 Flamenco – 06:30
Ruta 3 hacia Ea. Violetas – 06:30
Acceso cruce La Arcillosa – 06:30
Cruce Chorrillo hacia Avilés – 07:00
Cruce Chorrillo hacia frontera – 07:15
Frontera ambos sentidos – 07:40
Cruce Gaviotas a Las Flores – 07:40
Cruce Las Flores hacia frontera – 07:40
Cruce Las Flores hacia cruce Vicuña – 07:40
Cruce Vicuña hacia Cámeron – 07:40
Cámeron hacia cruce Onaisín – 07:40
Cruce Onaisín hacia Baquedano – 08:30
Baquedano hacia Porvenir – 09:00
Ingreso a Parcelas – 09:30
Segunda etapa – Domingo 17/08/2025 – Porvenir – Río Grande
Porvenir hacia Baquedano – 06:00
Cruce Onaisín hacia Porvenir – 06:00
Cámeron hacia cruce Vicuña – 07:00
Cruce Vicuña hacia Las Flores – 07:30
Cruce Las Flores hacia frontera – 08:00
Frontera ambos sentidos – 08:00
Cruce Chorrillo hacia Avilés – 09:00
Ruta 3 hacia Ea. Las Violetas – 10:00
Cruce Flamenco hacia Ea. María Behety – 10:15
Ruta Prov. N° 5 cruce Camino Tropezón – 10:15
Recomendaciones
Cada cruce a Chile requiere una nueva DDJJ.
Ambos pasos fronterizos cuentan con WiFi para completar el trámite en línea.
Realizar la declaración con al menos 24 horas de anticipación y verificar documentación personal y vehicular.
