Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y todo lo que tenes que saber para la 50ª edición

Requisitos obligatorios para pilotos y navegantes





Completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile en www.ingresoachile.cl

Presentar el formulario digital o impreso con fecha de cruce 16 de agosto (si se completa el día 15, consignar igualmente el 16).

Productos prohibidos para ingresar a Chile





No se permite el ingreso de: Frutas, verduras y hortalizas frescas. Flores de corte, semillas, nueces, ajo seco (bulbo). Carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados.





Declarar un producto no asegura su admisión: la inspección definirá su ingreso. Intentar pasar productos prohibidos sin declarar puede generar multas de 3 UTM o más.