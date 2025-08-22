Ushuaia: joven detenido agredió a su hermano y destrozó un patrullero

Ushuaia: un joven fue detenido por agredir a su hermano y romper un patrullero. Le secuestraron droga y quedó a disposición de la Justicia.

Un joven de 21 años fue aprehendido tras amenazar con un arma blanca a su hermano en el barrio Peniel II. Durante el traslado, rompió una ventanilla del móvil policial.
Un grave episodio de violencia ocurrió este viernes por la mañana en el barrio Peniel II, cuando efectivos de la Policía de Tierra del Fuego debieron intervenir para detener a Santiago Díaz, de 21 años, acusado de agredir físicamente a su hermano y amenazarlo con un arma blanca.

El procedimiento derivó en la aprehensión inmediata del joven, aunque la situación se tornó aún más conflictiva durante su traslado, ya que el detenido rompió una ventanilla del patrullero, ocasionando daños de consideración en el móvil policial.

En el operativo, los uniformados secuestraron envoltorios con sustancia vegetal que configurarían una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, motivo por el cual también tomó intervención la Justicia Federal.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno y la Fiscalía de Género, que avalaron las actuaciones policiales.

Vantana rota por detenido en ushuaia provoca daños a su físico y a la patrulla la rotura del vidrio

  1. Anónimoagosto 22, 2025

    Gorreado x el hermano el santi

  2. Anónimoagosto 22, 2025

    Los detenidos no deben ser trasladados en patrulleros. Todo mal en tierra del simio

