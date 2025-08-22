Ushuaia: joven detenido agredió a su hermano y destrozó un patrullero

Un grave episodio de violencia ocurrió este viernes por la mañana en el barrio Peniel II, cuando efectivos de la Policía de Tierra del Fuego debieron intervenir para detener a Santiago Díaz, de 21 años, acusado de agredir físicamente a su hermano y amenazarlo con un arma blanca.

El procedimiento derivó en la aprehensión inmediata del joven, aunque la situación se tornó aún más conflictiva durante su traslado, ya que el detenido rompió una ventanilla del patrullero, ocasionando daños de consideración en el móvil policial.





En el operativo, los uniformados secuestraron envoltorios con sustancia vegetal que configurarían una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, motivo por el cual también tomó intervención la Justicia Federal.





La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno y la Fiscalía de Género, que avalaron las actuaciones policiales.



