Gastón Díaz: De ministro del ajuste en la gestión Bertone a candidato a senador, con el aval de Martín Pérez

El secretario de Gobierno de Río Grande quiere ser senador, pese a su historial de ajuste y represión con Bertone. Hoy se recicla bajo el ala del intendente Martín Pérez, que tampoco parece recordar lo que pasó en 2016.

La política fueguina vuelve a mostrar su costado más cínico con la candidatura de Gastón Díaz, actual secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande y aspirante a senador nacional por el espacio Defendamos Tierra del Fuego, con un discurso de renovación y promesas vacías, intenta ocultar su verdadero legado: ajuste, represión y fracaso, todo bajo el sello de la ex gobernadora Rosana Bertone.





El recuerdo que no hay que olvidar del 2016





En su paso como ministro de Gobierno, Gastón Díaz fue el arquitecto visible del paquetazo de leyes aprobado en 2016 que incluyó:

La reforma jubilatoria que recortó derechos y subió la edad de retiro. El congelamiento salarial y la quita de beneficios a estatales. Acampe de ATSA, ATE y UPCN entre otros. Un impuesto que se llevó parte del sueldo de los trabajadores.

El resultado fue un estallido social sin precedentes: cuatro meses de acampe frente a Casa de Gobierno, la Legislatura vallada como si estuviera bajo estado de sitio y miles de trabajadores en la calle. En ese escenario, Díaz no dudó en ser la cara del palo, justificando la represión contra docentes, jubilados y estatales y se preocupaba por manifestaciones que hacían en la casa de Bertone cuando le gritaban con megáfono.





Del fracaso al tiira una reciclada (Como si fuera una batalla de Freestyler)





Lejos de hacer autocrítica, ahora Díaz pretende hacerle creer al electorado que es él “defensor de los fueguinos”. La jugada suena más a oportunismo que a convicción. El reciclaje de su figura desnuda la falta de ideas de ciertos espacios políticos que, en vez de ofrecer alternativas, proponen un refrito con los mismos que ya demostraron incapacidad para gobernar.





Y aquí aparece Martín Pérez, el intendente de Río Grande, que no solo le dio refugio político a Díaz en su gabinete sino que ahora lo acompaña en esta nueva aventura electoral. (Que apaña a Rosana Bertone sin dejar en claro el rol que cumple a pesar del dinero que le cuesta a Río Grande mensualemente), Como si la memoria colectiva fuera tan frágil como su gestión, el intendente Martín Pérez parece decidido a borrar de un plumazo los años de ajuste y represión que Díaz avalo y protagonizó.