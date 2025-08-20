Prisión preventiva para un exgendarme detenido con más de 4 kilos de cocaína

Exgendarme detenido con más de 4 kilos de cocaína en Río Gallegos quedó con prisión preventiva por 90 días.

El hombre, dado de baja de la fuerza por deserción, fue interceptado cuando caminaba por la Ruta Nacional N°3 con una mochila cargada de estupefacientes.
La Justicia Federal de Río Gallegos dictó prisión preventiva por 90 días a un exgendarme identificado como V.C., acusado de transporte de estupefacientes, tras ser detenido con más de cuatro kilos de cocaína en inmediaciones de la localidad de Güer Aike, sobre la Ruta Nacional N°3. Según declaración del detenido, el destino final era la provincia de Tierra del Fuego. 

El procedimiento ocurrió el pasado 1° de agosto, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó al acusado, que se desplazaba a pie bajo condiciones climáticas adversas y mostraba una actitud evasiva. El perro antinarcóticos de la fuerza marcó la mochila que llevaba, dentro de la cual se hallaron cuatro paquetes envueltos en nailon negro con un peso total de 4.163,2 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además de la droga, se le secuestraron la llave de un vehículo, un celular, un documento a nombre de un tercero y otra documentación. Durante la audiencia, el imputado declaró que transportaba la sustancia “por encargo de terceros”, sin brindar nombres, lo que abre la posibilidad de que existan partícipes o cómplices aún no identificados.

El juez federal de Garantías, Claudio Marcelo Vázquez, declaró la legalidad de la detención, formalizó la imputación y ordenó que cumpla la prisión preventiva en la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, mientras la fiscalía, a cargo de Julio Zárate, completa la investigación.

Prisión preventiva para un exgendarme detenido con más de 4 kilos de cocaína
Prisión preventiva para un exgendarme detenido con más de 4 kilos de cocaína
