Móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3: dos heridos trasladados al hospital de Tolhuin

2 0 21 agosto 2025 2025-08-21T07:33:00-03:00 Editar esta nota

Un móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3. Dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Modular de Tolhuin.

El accidente ocurrió en el kilómetro 2994, en inmediaciones de Villa Marina. Bomberos, policía y personal de salud trabajaron en el lugar.


Un móvil oficial del área de Educación volcó esta mañana sobre la Ruta Nacional N° 3, en el kilómetro 2994, cerca de Villa Marina. El siniestro se produjo alrededor de las 9:40 hs. y dejó como saldo a dos ocupantes heridos, quienes fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Modular de Tolhuin.

El hecho generó un amplio despliegue de bomberos voluntarios, policía y personal de salud, quienes trabajaron en la zona para garantizar la seguridad y asistir a los involucrados.

Si bien las causas del vuelco aún no fueron confirmadas oficialmente, las primeras hipótesis apuntan a las condiciones resbaladizas de la calzada, producto de la presencia de “hielo negro”, un fenómeno frecuente en esta época del año y que representa un alto riesgo para la conducción.

Las autoridades reforzaron el llamado a la precaución extrema al circular por las rutas fueguinas, especialmente en horas de la mañana, cuando la temperatura acentúa la formación de placas de hielo invisibles al ojo humano.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoagosto 21, 2025

    La verdad que los empleados del estado no tiene desperdicio, educación, energía, puertos, uno peor que otro.
    se acuerdan de este Sandoval del Puerto, alguien sabe ahora a que se dedica: vaya este recuerdo de ustedes señores de crónicas:
    https://www.cronicasfueguinas.com/2007/03/lo-encontraron-robando-pescado-del.html

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 21, 2025

    DICE HIELO NEGRO O NEGROS EN EL HIELO JAJAJA

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2332,Interes General,3147,Internacionales,145,Locales,3504,Noticias Nacionales,1391,Policiale,3,Policiales,11331,Sociedad,4917,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14302,Ultimas Noticias,12691,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3: dos heridos trasladados al hospital de Tolhuin
Móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3: dos heridos trasladados al hospital de Tolhuin
Un móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3. Dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Modular de Tolhuin.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXohsgMbLNWbqdWREekRwWqplQaHSk8KfAHUITYZ2PLl8YOtP0YRsAgBLLGVjAcKwFhEe687PmF2IsbVxWkZucA6XKamKU6cCkjAE83myjtp-Ectz1BmwLPagUf9bF3bnEX9hGJUQpOdRvx34-S2yImcdzl2Oq7fomAXIEaX1VeBK0J0cLm65/w640-h384/despiste%20en%20cercanias%20de%20tolhuin%20de%20vehiculo%20oficial.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHXohsgMbLNWbqdWREekRwWqplQaHSk8KfAHUITYZ2PLl8YOtP0YRsAgBLLGVjAcKwFhEe687PmF2IsbVxWkZucA6XKamKU6cCkjAE83myjtp-Ectz1BmwLPagUf9bF3bnEX9hGJUQpOdRvx34-S2yImcdzl2Oq7fomAXIEaX1VeBK0J0cLm65/s72-w640-c-h384/despiste%20en%20cercanias%20de%20tolhuin%20de%20vehiculo%20oficial.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/movil-oficial-de-educacion-volco-en-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/movil-oficial-de-educacion-volco-en-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos