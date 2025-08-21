Móvil oficial de Educación volcó en la Ruta 3: dos heridos trasladados al hospital de Tolhuin

Un móvil oficial del área de Educación volcó esta mañana sobre la Ruta Nacional N° 3, en el kilómetro 2994, cerca de Villa Marina. El siniestro se produjo alrededor de las 9:40 hs. y dejó como saldo a dos ocupantes heridos, quienes fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Modular de Tolhuin.

El hecho generó un amplio despliegue de bomberos voluntarios, policía y personal de salud, quienes trabajaron en la zona para garantizar la seguridad y asistir a los involucrados.





Si bien las causas del vuelco aún no fueron confirmadas oficialmente, las primeras hipótesis apuntan a las condiciones resbaladizas de la calzada, producto de la presencia de “hielo negro”, un fenómeno frecuente en esta época del año y que representa un alto riesgo para la conducción.





Las autoridades reforzaron el llamado a la precaución extrema al circular por las rutas fueguinas, especialmente en horas de la mañana, cuando la temperatura acentúa la formación de placas de hielo invisibles al ojo humano.



