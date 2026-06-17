Melella regresó a Casa Rosada y retomó el diálogo con Nación en medio de la crisis económica

El gobernador Gustavo Melella fue recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro donde se analizaron la situación de la industria fueguina, el RIGI, proyectos productivos y reformas impulsadas tanto por el Gobierno nacional como por la Provincia. La reunión marca un nuevo canal de diálogo institucional tras meses de fuertes diferencias políticas.

Luego de varios meses de tensión política entre Tierra del Fuego y la administración del presidente Javier Milei, el gobernador Gustavo Melella mantuvo este martes una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro que abre una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.





De acuerdo con la información difundida oficialmente, durante la reunión se abordaron diversos temas vinculados a la agenda compartida entre Nación y Provincia, además de proyectos que actualmente se encuentran en debate dentro del Congreso de la Nación.





El encuentro se produce en un contexto complejo para la economía fueguina, especialmente por la situación que atraviesa el sector industrial, uno de los principales motores de empleo de la provincia y que en los últimos meses manifestó preocupación por distintas medidas económicas nacionales y la incertidumbre sobre el futuro del régimen de promoción industrial.





Entre los asuntos tratados figuró precisamente la actualidad de la industria fueguina, así como alternativas para ampliar la matriz productiva provincial y generar nuevas oportunidades de inversión.





También formó parte de la agenda el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta impulsada por el Gobierno nacional que ha generado posiciones encontradas dentro del ámbito político, empresarial y sindical de Tierra del Fuego.





Otro de los puntos abordados fue la reforma electoral nacional promovida por la administración de Javier Milei. Asimismo, se intercambiaron opiniones sobre el proceso de reforma constitucional que impulsa el Gobierno provincial y que busca debatir modificaciones institucionales para las próximas décadas.





Más allá de los temas específicos analizados, la reunión representa una señal de reactivación del diálogo institucional entre la Provincia y la Casa Rosada, en momentos donde Tierra del Fuego enfrenta desafíos económicos vinculados al empleo, la producción y el financiamiento de políticas públicas.





Al finalizar el encuentro, Melella valoró la predisposición al diálogo por parte del ministro Santilli y destacó la importancia de mantener abiertos los canales institucionales para gestionar temas estratégicos para la provincia.





La reunión deja una imagen política significativa en un escenario que hasta hace pocos meses estaba marcado por fuertes cruces entre el Gobierno fueguino y la administración nacional, especialmente en torno al ajuste fiscal, la distribución de recursos y las políticas económicas implementadas por Nación.