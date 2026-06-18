Investigan la muerte de una pareja de adultos mayores

0 0 18 junio 2026 2026-06-18T01:37:00-03:00 Editar esta nota

Investigan la muerte de una pareja de adultos mayores hallada sin vida en Río Grande. Analizan una posible intoxicación por monóxido.

casa en donde encuentran dos personas muertas en rio grande

Una profunda conmoción generó este miércoles el hallazgo sin vida de una pareja de adultos mayores en una vivienda ubicada sobre calle Moyano al 900 de la ciudad de Río Grande.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían un hombre y una mujer de entre 60 y 70 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior del domicilio en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras el alerta a los servicios de emergencia, personal policial y peritos especializados se trasladaron al lugar para realizar las primeras actuaciones y preservar la escena mientras se desarrollan las tareas investigativas.

Según trascendió, una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial respecto de las causas que provocaron los fallecimientos.

En el inmueble trabajan efectivos de la Policía Provincial junto a especialistas en criminalística, quienes llevan adelante las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer si existieron fallas en sistemas de calefacción, ventilación u otros elementos presentes en la vivienda.

Asimismo, varios testigos fueron convocados para aportar información que permita reconstruir las últimas horas de las víctimas y esclarecer las circunstancias del trágico episodio.

Las autoridades judiciales aguardan ahora los resultados de las pericias técnicas y de las actuaciones forenses que serán fundamentales para confirmar la causa de muerte. La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con los informes definitivos.

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Cronicas Fueguinas: Investigan la muerte de una pareja de adultos mayores
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