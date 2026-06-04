Hoy Docentes y Gobierno vuelven a reunirse en medio del paro

0 0 04 junio 2026 2026-06-04T02:12:00-03:00 Editar esta nota

Gobierno y SUTEF se reúnen este jueves en Ushuaia para analizar alternativas salariales mientras continúa el paro docente de 48 horas.

El encuentro fue convocado para este jueves a las 14 horas en Ushuaia. La reunión se realizará mientras continúa el paro provincial de 48 horas impulsado por el SUTEF, que reclama una recomposición salarial y la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo.

En un contexto de fuerte conflicto salarial y con las escuelas atravesadas por una nueva medida de fuerza, el Gobierno de Tierra del Fuego y el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) volverán a sentarse a dialogar este jueves en una mesa técnica convocada por el Ministerio de Educación.

El encuentro fue confirmado para las 14:00 horas en Casa de Gobierno, donde representantes del Ejecutivo y del gremio docente analizarán posibles alternativas para intentar destrabar una negociación que permanece estancada tras el rechazo masivo a la última propuesta salarial oficial.

La reunión se desarrollará mientras continúa el paro provincial de 48 horas que el SUTEF lleva adelante durante este miércoles y jueves, acompañado por movilizaciones y actividades de protesta en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Desde la organización sindical sostienen que la oferta presentada por el Gobierno no responde a la pérdida del poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores de la educación y reiteraron el reclamo de una recomposición salarial acorde al costo de vida. Además, exigen la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo y cuestionan los descuentos aplicados por las jornadas de paro.

La convocatoria a esta instancia técnica surge luego de varios días de tensión entre las partes y abre una nueva oportunidad para acercar posiciones, aunque desde el sindicato ya anticiparon que mantendrán las medidas de fuerza mientras no exista una propuesta que satisfaga las demandas del sector.

La expectativa ahora está puesta en los resultados que pueda arrojar la reunión de este jueves, considerada clave para el futuro inmediato del conflicto docente y para la continuidad del ciclo lectivo en la provincia.

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