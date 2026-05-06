(Vídeo) Docentes denuncian graves fallas edilicias en la Escuela N°9 de Ushuaia

Docentes de la Escuela N°9 de Ushuaia hicieron pública una denuncia para exponer el deterioro edilicio que atraviesa la institución, en un contexto donde aseguran que la crisis educativa va más allá de los reclamos salariales.

Según detallaron, el establecimiento presenta múltiples falencias estructurales que afectan el normal desarrollo de las clases. Entre los problemas mencionados se encuentran puertas sin picaportes, ventanas que no abren, pisos en mal estado y goteras dentro de las aulas.





Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la presencia de olor a gas y el funcionamiento irregular de las calderas , algunas sin reguladores adecuados, lo que pone en alerta a la comunidad educativa por posibles riesgos.





A esto se suman deficiencias en los sanitarios, como mochilas de inodoro que no funcionan y canillas en mal estado que provocan pérdidas constantes de agua. También se reportaron inconvenientes en puertas de emergencia , que no operarían correctamente.





Los docentes remarcaron además la falta de personal profesional para cubrir distintas necesidades dentro de la institución, lo que agrava aún más el escenario educativo.





El objetivo del reclamo, señalaron, es visibilizar la situación integral de las escuelas, en medio de una percepción social que muchas veces reduce las demandas docentes únicamente a cuestiones salariales.





El estado de la Escuela N°9 no aparece como un caso aislado, sino como parte de una problemática más amplia en el sistema educativo fueguino. La discusión de fondo ya no pasa solo por salarios, sino por garantizar condiciones básicas para enseñar y aprender en espacios seguros y adecuados.





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