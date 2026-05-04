Vecinos redujeron a un ladrón en plena madrugada y evitaron un robo en Ushuaia

2 0 04 mayo 2026 2026-05-04T08:31:00-03:00 Editar esta nota

Un intento de robo fue frustrado por vecinos en Ushuaia, luego de que un hombre ingresara a una vivienda ubicada sobre calle Fuegia Basket a...

Ocurrió en una vivienda de calle Fuegia Basket al 800. El sospechoso fue retenido por los propietarios hasta la llegada de la Policía.
Un intento de robo fue frustrado por vecinos en Ushuaia, luego de que un hombre ingresara a una vivienda ubicada sobre calle Fuegia Basket al 881 con intenciones de cometer un ilícito.

El hecho ocurrió cuando el sospechoso fue sorprendido por los propietarios del domicilio, quienes lograron reducirlo y demorarlo en el lugar, evitando que concretara el robo.

Tras el aviso a las autoridades, personal policial se hizo presente en el lugar y procedió a la aprehensión del individuo, quedando a disposición de la Justicia.

El rápido accionar de los vecinos resultó clave para impedir el delito y retener al sospechoso hasta la intervención de las fuerzas de seguridad.

El episodio vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad en sectores urbanos de la ciudad, donde los vecinos comienzan a asumir un rol activo ante la falta de respuestas inmediatas.

Si bien el hecho no pasó a mayores, deja expuesto un escenario cada vez más frecuente: vecinos que deben intervenir directamente ante situaciones de inseguridad. La delgada línea entre la defensa y el riesgo personal vuelve a plantear la necesidad de reforzar la prevención y la presencia policial en los barrios.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimomayo 04, 2026

    Ushuaia,más linda!!!!

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  2. Anónimomayo 04, 2026

    Me asuste mucho, pensé que había caído ya mi monigote marioneta peluca pero por suerte aún no lo atrapan. Trump ( amo de todos los liberpelucas).

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