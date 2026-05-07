Vecinos declaran la emergencia energética y preparan movilizaciones

La preocupación por el acceso al gas en Tierra del Fuego comenzó a escalar con fuerza en Ushuaia. Este martes, más de 300 vecinos de distintos barrios participaron de una asamblea abierta donde resolvieron declarar el estado de alerta y emergencia energética y social frente al aumento de costos y la reducción de subsidios en el servicio.

El encuentro se realizó en medio de un creciente malestar social por el impacto que podría tener la situación durante los próximos meses, especialmente ante la llegada de las temperaturas más bajas del año en la provincia.





Durante la asamblea, vecinos expusieron las dificultades económicas que ya enfrentan muchas familias para afrontar el pago del gas natural y del gas envasado. También manifestaron preocupación por el efecto que esta situación podría generar en adultos mayores, niños y hogares con mayores niveles de vulnerabilidad.





Uno de los principales reclamos estuvo vinculado a la falta de respuestas concretas frente al escenario energético que atraviesa la provincia. Los participantes advirtieron que, en Tierra del Fuego, la calefacción no representa un lujo sino una necesidad básica para atravesar el invierno.





Además, cuestionaron la incertidumbre que existe respecto de los costos que deberán afrontar los usuarios en los próximos meses y alertaron sobre el riesgo de profundización de la crisis social.





Como resultado de la convocatoria, se resolvió conformar mesas de trabajo permanentes y avanzar en la organización de distintas acciones públicas, entre ellas movilizaciones hacia Casa de Gobierno para exigir medidas urgentes.





Desde la organización señalaron que el objetivo es visibilizar la problemática y reclamar garantías para el acceso al gas en una provincia donde las condiciones climáticas convierten al servicio en un recurso esencial para la vida cotidiana.





La crisis energética comienza a transformarse en uno de los temas más sensibles de cara al invierno fueguino. Con tarifas en aumento, incertidumbre económica y familias cada vez más afectadas por el costo de los servicios básicos, el reclamo vecinal vuelve a poner en debate el rol del Estado frente a una necesidad elemental como la calefacción en una de las regiones más frías del país.