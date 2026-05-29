Un hombre fue detenido tras ser acusado de golpear con una madera a un niño de 7 años

0 0 29 mayo 2026 2026-05-29T09:24:00-03:00 Editar esta nota

Un hombre de 23 años fue detenido en Río Grande acusado de golpear con una madera a un niño de 7 años. El menor fue hospitalizado.

El menor sufrió lesiones en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Regional Río Grande. La Justicia ordenó la detención del presunto agresor mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Un grave episodio de violencia ocurrido durante la madrugada de este jueves es investigado por la Justicia luego de que un hombre de 23 años fuera detenido acusado de agredir a un niño de 7 años con un elemento de madera, provocándole lesiones que requirieron asistencia médica.

El hecho se registró en la intersección de las calles Goytisolo y Prefectura Naval Argentina, donde intervino personal de la Comisaría Tercera tras recibir un aviso sobre una situación de violencia en la vía pública.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, al arribar al lugar los efectivos procedieron a la aprehensión de Manuel Eduardo Luffi, de 23 años, quien habría golpeado al menor en la cabeza utilizando un trozo de madera.

Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a la víctima. Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Regional Río Grande, donde recibió atención médica y permanecía bajo evaluación para determinar el alcance de las lesiones sufridas.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, quien dispuso la detención del acusado mientras se desarrollan las actuaciones judiciales y se recaban testimonios y demás elementos de prueba para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las circunstancias que derivaron en la agresión ni sobre el vínculo existente entre el detenido y el menor.

El caso continúa en etapa investigativa y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre un hecho que generó preocupación por involucrar a una víctima de tan corta edad.

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Cronicas Fueguinas: Un hombre fue detenido tras ser acusado de golpear con una madera a un niño de 7 años
Un hombre fue detenido tras ser acusado de golpear con una madera a un niño de 7 años
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