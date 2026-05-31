Recuperan una motocicleta robada y detienen a un joven que luego fue liberado

Un operativo policial permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Río Grande. El procedimiento se concretó durante la noche del sábado en un sector de la Margen Sur, donde además fue aprehendido un hombre que quedó vinculado a la investigación.

Según informaron fuentes policiales, el rodado recuperado es una motocicleta marca Honda que había sido reportada como robada días atrás. A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron una serie de tareas investigativas para determinar su paradero.





Las averiguaciones permitieron localizar el vehículo en la intersección de las calles Batallón de Infantería N.º 1 y Milosevic, en la zona de la Margen Sur de Río Grande.





Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de Miguel Eduardo López, de 26 años, quien quedó involucrado en la causa judicial que se instruye para esclarecer las circunstancias del hecho.





La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de turno, que ordenó las diligencias correspondientes para avanzar con el expediente.





No obstante, pese a la aprehensión inicial, el joven recuperó la libertad pocas horas después por disposición de la magistrada interviniente, aunque continúa vinculado a la causa mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.



