Recta final para el juicio por las viviendas de ATE

El juicio oral y público por la causa de las viviendas sociales de ATE llegará este viernes a una instancia decisiva cuando el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia dé a conocer el veredicto contra los tres imputados investigados por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas al acceso irregular a viviendas sociales en el sector Barrancas del Río Pipo.

La audiencia está prevista para las 9 de la mañana y, antes de que se conozca la resolución judicial, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal.





La causa tiene como principales imputados al histórico dirigente de ATE, Carlos Córdoba, y a Miguel “Miguelón” Arana, quienes llegaron a juicio acusados de participar en 22 hechos vinculados a supuestas maniobras de estafa relacionadas con la adjudicación y comercialización de viviendas sociales.





Durante los alegatos desarrollados esta semana, el fiscal Daniel Curtale sostuvo que ambos imputados habrían perjudicado económicamente a distintas personas mediante promesas irregulares de acceso a viviendas pertenecientes al programa habitacional de 128 unidades de Barrancas del Río Pipo.





Por ese motivo, la Fiscalía solicitó una condena de 4 años de prisión para Córdoba y Arana por el delito de estafas.





En paralelo, el Ministerio Público Fiscal pidió la absolución de Eric Moscoso Panozo, empresario que había llegado al debate acusado por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a la compra de maquinaria vial. Según la hipótesis investigativa inicial, esos bienes habrían sido adquiridos con dinero proveniente de las maniobras denunciadas.





Sin embargo, durante el juicio la Fiscalía entendió que no logró acreditarse con el grado de certeza necesario la participación de Moscoso en las operaciones investigadas, por lo que requirió su absolución por el beneficio de la duda.





Las defensas de los imputados, por su parte, rechazaron de manera contundente las acusaciones y reclamaron la absolución total.





La abogada Marisel Banegas, defensora de Carlos Córdoba, sostuvo que no existieron elementos suficientes para acreditar una coautoría en los hechos denunciados y cuestionó la solidez de las pruebas incorporadas durante el debate oral.





En tanto, el defensor oficial José María Fernández López, representante de Miguel Arana, afirmó que la conducta atribuida a su defendido no constituye un delito penal. Incluso llegó a definirla como una conducta “inmoral”, aunque negó que hubiese existido engaño deliberado o administración fraudulenta hacia los denunciantes.





De manera subsidiaria, pidió que en caso de una eventual condena se aplique la pena mínima prevista por la legislación vigente.





Por otro lado, el abogado Rodrigo Guidi, defensor de Eric Moscoso Panozo, coincidió con el pedido absolutorio formulado por la Fiscalía, aunque cuestionó que el mismo se sostuviera sobre el beneficio de la duda y remarcó que durante el juicio no surgieron pruebas que acreditaran participación alguna de su cliente en las maniobras investigadas.





El caso generó un fuerte impacto político y sindical en Tierra del Fuego debido a la relevancia pública de los acusados y al contexto social que rodea el acceso a la vivienda en la provincia, una problemática histórica que afecta a cientos de familias fueguinas.





Con los alegatos ya finalizados y las posiciones de todas las partes expuestas, el Tribunal ingresará este viernes en la etapa definitiva del proceso judicial y resolverá si condena o absuelve a los tres imputados.





La resolución que se conocerá este viernes marcará uno de los fallos más sensibles de los últimos años en materia de denuncias vinculadas a viviendas sociales en Tierra del Fuego. Más allá del desenlace judicial, el caso volvió a poner bajo la lupa el manejo de programas habitacionales y las históricas sospechas sobre intermediaciones, promesas y manejos irregulares alrededor de la necesidad de acceder a una vivienda en la provincia.