Polémica por una propuesta sobre Malvinas y fuertes críticas a Infobae por difundir un proyecto de “soberanía compartida”

La publicación de una propuesta vinculada a un esquema de “soberanía compartida” sobre las Islas Malvinas desató una fuerte controversia política y mediática, luego de que el portal

difundiera las ideas presentadas por el excombatiente Alejandro Diego durante una actividad académica internacional realizada en abril pasado.





El planteo fue presentado en el marco del encuentro “Falklands–Malvinas 44”, desarrollado entre el 16 y el 17 de abril de 2026 en la Universidad de Manchester, donde se abordaron distintas perspectivas sobre el conflicto del Atlántico Sur.





Según trascendió, la iniciativa propone avanzar hacia un esquema de convivencia institucional entre Argentina, el Reino Unido y los actuales habitantes de las islas, incluyendo mecanismos de autogobierno, representación política y administración compartida de determinados recursos.





La difusión de estas ideas provocó cuestionamientos de distintos sectores vinculados históricamente a la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, especialmente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde dirigentes y referentes sostienen que cualquier planteo de soberanía compartida contradice el reclamo histórico argentino y el marco constitucional vigente.





Entre las principales críticas aparece el rechazo a la posibilidad de modificar la actual jurisdicción provincial sobre el archipiélago o reconocer esquemas autónomos que impliquen cambios en la estructura territorial definida por la legislación argentina.





También se cuestionó que el debate se desarrollara en un ámbito académico británico y no dentro de espacios institucionales vinculados a excombatientes o foros nacionales relacionados con la causa Malvinas.





Desde sectores críticos sostienen además que la propuesta podría interpretarse como un intento de relativizar el reclamo soberano argentino, mientras que otros actores consideran que se trata de una discusión académica vinculada a posibles escenarios diplomáticos futuros.





La controversia volvió a poner en el centro del debate público la sensibilidad política y social que continúa generando la cuestión Malvinas en Argentina, particularmente en Tierra del Fuego, donde el reclamo de soberanía forma parte central de la identidad política e institucional de la provincia.





La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino, aspecto que fue recordado por distintos sectores tras conocerse la propuesta.





La causa Malvinas continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda política argentina y fueguina. Cualquier discusión vinculada a modelos de soberanía, administración o negociación genera fuertes reacciones en una provincia que mantiene una relación histórica, territorial y simbólica directa con las islas. En ese escenario, el debate vuelve a reflejar las tensiones existentes entre enfoques diplomáticos, posicionamientos políticos y la defensa histórica del reclamo soberano argentino.





¿Que opinan de la propuesta? Los leemos!