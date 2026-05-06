Melella repunta en imagen pero sigue en el fondo del ranking; Vuoto cae en el ranking nacional

Un informe nacional de CB Global Data expone el desgaste político en Tierra del Fuego. El gobernador mejora levemente, pero sigue entre los peor valorados; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto cae con fuerza, bajando un 4,3% la imagen, de acuerdo a la encuesta realizada.





El informe, publicado en su portal web en formato PDF (VER INFORME COMPLETO), analiza la percepción ciudadana sobre gobernadores e intendentes en todo el país. El último ranking federal de imagen política elaborado por la consultora CB Global Data volvió a ubicar a Tierra del Fuego en una posición incómoda dentro del escenario nacional.





En ese contexto, el gobernador Gustavo Melella registró una suba de 2,3 puntos porcentuales en su imagen positiva respecto a la medición anterior. Sin embargo, el dato no modifica el cuadro general: el mandatario continúa dentro del grupo de gobernadores con menor nivel de aprobación, reflejando un desgaste que se sostiene en el tiempo.





En contraste, los dirigentes mejor posicionados del país superan el 55% de imagen positiva, lo que marca una brecha significativa con respecto a distritos como Tierra del Fuego, donde la percepción social aparece más deteriorada.





El escenario es aún más complejo a nivel municipal. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto , se ubica entre los jefes comunales con peor imagen del país, con un 38,1% de valoración positiva y un 57,1% de imagen negativa. Además, el informe refleja una caída respecto al mes anterior, consolidando una tendencia descendente. (VER INFORME)





El estudio se basa en encuestas realizadas entre el 1 y el 4 de mayo en todas las provincias, con muestras representativas por distrito. Como en toda medición de opinión pública, los resultados reflejan percepciones sociales en un momento determinado, pero permiten identificar tendencias claras en la evaluación de las gestiones.





En el caso fueguino , los datos se conocen en medio de tensiones políticas , conflictos institucionales y un contexto económico complejo , factores que inciden directamente en la valoración de la dirigencia.



