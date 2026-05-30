Manejaba con más de cuatro veces el límite permitido, se despistó y chocó contra un poste

Un conductor de 34 años perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una columna de alumbrado público en Río Grande. El test de alcoholemia confirmó que circulaba con 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el rodado fue secuestrado.

Conducía alcoholizado, perdió el control y terminó contra una columna





Un hombre de 34 años protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este sábado luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar contra una columna de alumbrado público en las inmediaciones de la rotonda de calle Santa Fe.





El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 y generó la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, quienes acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un despiste vehicular.





Al arribar, los uniformados constataron que el rodado involucrado era una Ford EcoSport blanca conducida por Fernando Díaz, quien por causas que se investigan perdió el control de la unidad y terminó chocando contra un poste del sistema de iluminación pública.





A pesar de la violencia del impacto y de los daños materiales registrados en el vehículo y en la infraestructura urbana, el conductor no sufrió lesiones.





Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos para la conducción.





Como consecuencia de la infracción, se labró el acta correspondiente y se dispuso el secuestro del vehículo, que fue trasladado al corralón municipal.





Por otra parte, personal de la cooperativa eléctrica trabajó en el sector para evaluar los daños ocasionados en la columna de alumbrado y avanzar con las tareas de reparación.