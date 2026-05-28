Investigan presuntas irregularidades en el laboratorio del Hospital de Tolhuin por calibradores vencidos y posibles fallas en análisis

La Justicia provincial investiga presuntas irregularidades en el funcionamiento del laboratorio del Centro Asistencial de Tolhuin luego de una denuncia presentada por la bioquímica Sira Elías Ruth, quien advirtió sobre el supuesto uso de calibradores vencidos y equipos de análisis clínicos que habrían operado fuera de parámetros de control.

La presentación judicial derivó en la apertura de una causa que ya comenzó a reunir documentación técnica, testimonios y pericias vinculadas al funcionamiento interno del laboratorio del hospital tolhuinense.





Según consta en la denuncia, durante febrero de 2026 se habría utilizado un equipo denominado “Colter 19” pese a que el sistema emitía alertas indicando que no estaba apto para procesar muestras clínicas.





De acuerdo a lo planteado por la profesional denunciante, esta situación podría haber generado resultados potencialmente erróneos en estudios sensibles realizados a embarazadas y niños, encendiendo preocupación sobre la confiabilidad de determinados análisis efectuados en ese período.





La bioquímica aportó además capturas de pantalla, registros técnicos y documentación que —según indicó— demostrarían controles de calidad fuera de rango y calibraciones realizadas fuera de parámetros aceptables.





Frente a esa situación, el fiscal mayor Martín Bramatti impulsó distintas medidas de prueba para avanzar en la investigación judicial. Entre ellas, solicitó declaraciones testimoniales, intervención de peritos médicos y bioquímicos, análisis de protocolos internos y requerimientos de documentación al Ministerio de Salud provincial.





Si bien inicialmente se evaluó la posibilidad de realizar un allanamiento en el laboratorio, finalmente la Justicia rechazó esa medida y optó por librar una orden de presentación.





En ese marco, días atrás el secretario del juzgado se presentó en el Centro Asistencial de Tolhuin para acceder al laboratorio, requerir documentación y relevar distintos elementos vinculados a la denuncia.





El director general del hospital, Diego Cejas, confirmó el procedimiento judicial y aseguró que desde la institución sanitaria se colaboró con todas las medidas solicitadas. “Se acercaron con una orden de visita, que no es un allanamiento. Se aportó la documentación y se facilitó el acceso al laboratorio”, explicó.





Cejas reconoció además la existencia de calibradores vencidos almacenados dentro del laboratorio, aunque aclaró que esos elementos estaban separados e identificados y que no se utilizan actualmente en los equipos.

“Los calibradores vencidos están guardados e identificados porque muchas veces se reclama su reposición a las empresas proveedoras cuando llegan con vencimientos muy próximos”, sostuvo.





El funcionario remarcó que los elementos cuestionados no corresponden directamente a reactivos utilizados en análisis clínicos, sino a insumos destinados a calibrar el funcionamiento de los equipos. Asimismo, aseguró que luego de cada calibración se realizan controles manuales para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio.





Durante la diligencia judicial también se extrajo información digital de distintos equipos informáticos y se tomaron fotografías tanto de los calibradores vencidos como de aquellos que actualmente se encuentran en uso. Todo ese material será ahora incorporado al expediente judicial mientras continúa la investigación.





En paralelo, la bioquímica denunciante también aseguró haber sufrido represalias laborales luego de advertir internamente las supuestas irregularidades detectadas en el laboratorio.





Según manifestó, tras sus planteos comenzaron a elaborarse informes negativos sobre su desempeño laboral y además se habrían aplicado restricciones sobre su acceso a expedientes digitales y actuaciones administrativas internas.





La causa continúa en plena etapa investigativa y ahora la Justicia deberá determinar si existieron efectivamente irregularidades en el funcionamiento del laboratorio y si esas situaciones pudieron afectar estudios clínicos realizados a pacientes del sistema público de salud.