Familia fueguina pide ayuda urgente en Buenos Aires para la cirugía de su Bebé

7 0 05 mayo 2026 2026-05-05T03:55:00-03:00 Editar esta nota

Familia de Tierra del Fuego pide ayuda para costear tratamiento y cirugía de una bebé en Buenos Aires ante demoras de la obra social.

La madre de Anita contó que continúan en tratamiento fuera de la provincia y denunció demoras en la cobertura de la obra social. Solicitan colaboración para afrontar gastos.

Una familia de Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico en Buenos Aires, donde permanece a la espera de una intervención quirúrgica para la guerrera Anita que requiere atención médica especializada. Según relató su madre, el proceso incluye múltiples estudios, consultas con especialistas y un tratamiento integral que aún no ha finalizado.

De acuerdo a su testimonio, la niña ya fue evaluada por distintos profesionales, incluyendo nutricionistas, quienes indicaron suplementos y vitaminas. Sin embargo, aún restan análisis importantes, entre ellos estudios de sangre y evaluaciones genéticas complementarias.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la familia es la demora en la autorización de los insumos necesarios para la cirugía por parte de la obra social. Esta situación mantiene en incertidumbre la fecha del procedimiento, considerado clave para mejorar la calidad de vida de la menor.

Mientras tanto, la familia continúa afrontando gastos diarios vinculados al alojamiento, alimentación y traslados en la ciudad de Buenos Aires. Según señalaron, no han recibido los montos previstos para cubrir necesidades básicas desde su llegada, lo que agrava el cuadro económico.

Ante este escenario, decidieron hacer público su pedido de ayuda, solicitando colaboración económica a la comunidad para poder sostener la estadía y continuar con el tratamiento médico de la niña.

Para los que puedan colaborar con anita, lo pueden hacer al Alias: anitaa.cm

El caso vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan muchas familias fueguinas cuando deben trasladarse fuera de la provincia por motivos de salud. Más allá de los tratamientos, el desafío económico y la respuesta de las obras sociales se convierten en factores determinantes en situaciones donde el tiempo resulta clave.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimomayo 05, 2026

    ¿ Bebé con 10 años ?

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  2. Anónimomayo 05, 2026

    El archivo subido al articulo NO HABLA DE UNA BEBE...........es muy raro todo??!!!. Seria bueno que verifiquen bien la informacion brindada!!!!.

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  3. Anónimomayo 05, 2026

    A los liberpelucas no le pidan nada, esos malignos solo piensan en ir a pasear por el mundo y malgastar el dinero del país.

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  4. Anónimomayo 05, 2026

    HAGAN RECURSOS DE AMPARO EN DEFENSORÍA DEL PUEBLO (CABA)

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  5. Anónimomayo 05, 2026

    Siguen con lo mismo????? Cómo le da la cara????? Trabajar??????? No saben esa no???? Busquen a Martin cuello Valeria Mansilla en tik tok !!!! A las 4 de la mañana todo la noche madrugada al pedo en tik tok!!! Tienen una preocupación por su hija!!! Tremendo !!!! Cara dura!!!! Dejen de usar a esa nena para tener plata de arriba!!!!

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  6. Anónimomayo 05, 2026

    Ya los ayudaron más de 4 veces solicitaron ayuda juntaron más de 20 millones.... Que hicieron????? Me preguntó.... Que hicieron????

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  7. Anónimomayo 05, 2026

    ademas de colaborar, es necesario que sepamos que obra social es ... el dia que la gente se ponga las pilas y les reclame asi no sean afiliados las cosas van a cambiar ...

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Cronicas Fueguinas: Familia fueguina pide ayuda urgente en Buenos Aires para la cirugía de su Bebé
Familia fueguina pide ayuda urgente en Buenos Aires para la cirugía de su Bebé
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