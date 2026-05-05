Familia fueguina pide ayuda urgente en Buenos Aires para la cirugía de su Bebé

Una familia de Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico en Buenos Aires, donde permanece a la espera de una intervención quirúrgica para la guerrera Anita que requiere atención médica especializada. Según relató su madre, el proceso incluye múltiples estudios, consultas con especialistas y un tratamiento integral que aún no ha finalizado.

De acuerdo a su testimonio, la niña ya fue evaluada por distintos profesionales, incluyendo nutricionistas, quienes indicaron suplementos y vitaminas. Sin embargo, aún restan análisis importantes, entre ellos estudios de sangre y evaluaciones genéticas complementarias.





Uno de los principales obstáculos que enfrenta la familia es la demora en la autorización de los insumos necesarios para la cirugía por parte de la obra social. Esta situación mantiene en incertidumbre la fecha del procedimiento, considerado clave para mejorar la calidad de vida de la menor.





Mientras tanto, la familia continúa afrontando gastos diarios vinculados al alojamiento, alimentación y traslados en la ciudad de Buenos Aires. Según señalaron, no han recibido los montos previstos para cubrir necesidades básicas desde su llegada, lo que agrava el cuadro económico.





Ante este escenario, decidieron hacer público su pedido de ayuda, solicitando colaboración económica a la comunidad para poder sostener la estadía y continuar con el tratamiento médico de la niña.





Para los que puedan colaborar con anita, lo pueden hacer al Alias: anitaa.cm





El caso vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan muchas familias fueguinas cuando deben trasladarse fuera de la provincia por motivos de salud. Más allá de los tratamientos, el desafío económico y la respuesta de las obras sociales se convierten en factores determinantes en situaciones donde el tiempo resulta clave.