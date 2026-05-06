El Consejo de la Magistratura cerró filas y rechazó la denuncia contra Löffler

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar la denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, al considerarla “infundada e improcedente”.

La decisión se tomó durante una sesión presidida por la jueza Edith Miriam Cristiano, con la participación de representantes de distintos estamentos del Estado. La votación reflejó una mayoría contundente a favor del rechazo, con la única disidencia del consejero Jorge Canals.





Según se expuso en el análisis del caso, los argumentos presentados no cumplían con los requisitos legales establecidos, ya que no permitían identificar conductas funcionales concretas ni hechos jurídicamente relevantes atribuibles al magistrado denunciado.





Entre los puntos evaluados se incluyeron opiniones políticas de terceros, vínculos académicos y supuestas demoras judiciales. Sobre este último aspecto, se remarcó que el Superior Tribunal de Justicia es un órgano colegiado, por lo que no corresponde adjudicar responsabilidades individuales por decisiones o tiempos procesales.





El rechazo contó con el acompañamiento de la mayoría de los integrantes del Consejo, entre ellos representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consolidando una postura institucional frente a la denuncia.





En la misma sesión, el organismo dispuso la apertura de un concurso para cubrir un cargo de juez de competencia integral en Tolhuin, con inscripción abierta hasta el 22 de mayo. Además, se resolvió solicitar informes al Superior Tribunal de Justicia sobre designaciones de magistrados aún pendientes.





La resolución del Consejo vuelve a poner en debate el funcionamiento de los mecanismos de control sobre el Poder Judicial. Mientras se consolidan decisiones institucionales que cierran filas internas, persiste el interrogante sobre la transparencia y la efectividad de los procesos de revisión en uno de los poderes clave del Estado.