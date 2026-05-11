Docentes fueguinos profundizan el plan de lucha con movilizaciones y reclamos por salarios e infraestructura escolar

La docencia fueguina iniciará una nueva semana de medidas gremiales en distintos puntos de la provincia, en el marco de un conflicto que continúa escalando por reclamos salariales, problemas de infraestructura escolar y demandas vinculadas al financiamiento educativo.

El cronograma de actividades comenzará el lunes 11 de mayo con asambleas y desobligaciones internas en los turnos mañana, jornada completa y vespertino, destinadas a la construcción de mandatos gremiales. En el turno tarde se realizarán movilizaciones bajo la consigna “Basta de instituciones educativas inseguras”, denunciando las condiciones edilicias de numerosos establecimientos educativos de Tierra del Fuego.





Las concentraciones previstas para esa jornada tendrán lugar frente a los bloques de la Legislatura en Ushuaia, en la Plaza Cívica de Tolhuin y frente al Ministerio de Educación de Río Grande, ubicado en el edificio ex Fiori sobre Elcano y Lasserre.





El martes 12 de mayo las medidas continuarán con nuevas asambleas y desobligaciones, mientras que durante la tarde los sectores docentes se sumarán a la 4ª Marcha Federal Universitaria en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. En Ushuaia, la convocatoria comenzará a las 16 horas en Plaza Malvinas y culminará con un acto central en el Campus de la UNTDF. En Río Grande, la concentración será desde las 16:30 en Plaza de las Américas.





Para el miércoles 13 de mayo, el gremio anunció nuevas desobligaciones y movilizaciones en acompañamiento a la mesa paritaria salarial, denunciando que los salarios docentes permanecen congelados desde hace cuatro meses. Las actividades volverán a replicarse en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, mientras que durante el turno vespertino se desarrollará un congreso provincial virtual de delegadas y delegados para analizar el avance de las negociaciones salariales.





El conflicto docente se mantiene en un escenario de creciente tensión con el Gobierno provincial, en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas estructurales tanto en materia salarial como en infraestructura escolar. La continuidad de las medidas refleja el malestar de gran parte de la comunidad educativa, que advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales y edilicias en distintas instituciones fueguinas.





La prolongación del conflicto docente vuelve a exponer las dificultades del sistema educativo fueguino y la falta de soluciones de fondo por parte del Ejecutivo provincial. Mientras los reclamos salariales y edilicios se acumulan, crece la preocupación de familias y trabajadores por el impacto de la crisis educativa en el normal desarrollo del ciclo lectivo en Tierra del Fuego.