Docentes fueguinos profundizan el plan de lucha con movilizaciones y reclamos por salarios e infraestructura escolar

6 0 11 mayo 2026 2026-05-11T08:00:00-03:00 Editar esta nota

Docentes fueguinos realizarán movilizaciones y desobligaciones por salarios, infraestructura escolar y financiamiento educativo.

El gremio docente llevará adelante asambleas, desobligaciones y movilizaciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin entre el 11 y el 13 de mayo. Reclaman mejoras salariales, financiamiento educativo y condiciones seguras en las instituciones escolares.
La docencia fueguina iniciará una nueva semana de medidas gremiales en distintos puntos de la provincia, en el marco de un conflicto que continúa escalando por reclamos salariales, problemas de infraestructura escolar y demandas vinculadas al financiamiento educativo.

El cronograma de actividades comenzará el lunes 11 de mayo con asambleas y desobligaciones internas en los turnos mañana, jornada completa y vespertino, destinadas a la construcción de mandatos gremiales. En el turno tarde se realizarán movilizaciones bajo la consigna “Basta de instituciones educativas inseguras”, denunciando las condiciones edilicias de numerosos establecimientos educativos de Tierra del Fuego.

Las concentraciones previstas para esa jornada tendrán lugar frente a los bloques de la Legislatura en Ushuaia, en la Plaza Cívica de Tolhuin y frente al Ministerio de Educación de Río Grande, ubicado en el edificio ex Fiori sobre Elcano y Lasserre.

El martes 12 de mayo las medidas continuarán con nuevas asambleas y desobligaciones, mientras que durante la tarde los sectores docentes se sumarán a la 4ª Marcha Federal Universitaria en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. En Ushuaia, la convocatoria comenzará a las 16 horas en Plaza Malvinas y culminará con un acto central en el Campus de la UNTDF. En Río Grande, la concentración será desde las 16:30 en Plaza de las Américas.

Para el miércoles 13 de mayo, el gremio anunció nuevas desobligaciones y movilizaciones en acompañamiento a la mesa paritaria salarial, denunciando que los salarios docentes permanecen congelados desde hace cuatro meses. Las actividades volverán a replicarse en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, mientras que durante el turno vespertino se desarrollará un congreso provincial virtual de delegadas y delegados para analizar el avance de las negociaciones salariales.

El conflicto docente se mantiene en un escenario de creciente tensión con el Gobierno provincial, en medio de cuestionamientos por la falta de respuestas estructurales tanto en materia salarial como en infraestructura escolar. La continuidad de las medidas refleja el malestar de gran parte de la comunidad educativa, que advierte sobre el deterioro de las condiciones laborales y edilicias en distintas instituciones fueguinas.

La prolongación del conflicto docente vuelve a exponer las dificultades del sistema educativo fueguino y la falta de soluciones de fondo por parte del Ejecutivo provincial. Mientras los reclamos salariales y edilicios se acumulan, crece la preocupación de familias y trabajadores por el impacto de la crisis educativa en el normal desarrollo del ciclo lectivo en Tierra del Fuego.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimomayo 11, 2026

    Malo mileiiii, a no, estoy viene hace añares. DeKada ganada a pero a ellos no les reclaman y encima los votan jajajai

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  2. Anónimomayo 11, 2026

    que bien que votaron los docentes! muchas gracias!

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  3. Anónimomayo 11, 2026

    se les estiraron las vacaciones! antes en abril ya tenian cerrado un acuerdo, hoy estamos a mayo y???

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  4. Anónimomayo 11, 2026

    jodanse pelotudos! ustedes votaron esto! son los principales responsables.aguanten 1 año y medio, encima dps viene la motosierra.

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  5. Anónimomayo 11, 2026

    cuantas horas se lleva el gremio?

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  6. Anónimomayo 11, 2026

    seeee nos fueeeee el amooooor, todo ha terminaaaado ya no hay mas que hacer, se nos fue el amor.... Catena

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