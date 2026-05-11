Crece el malestar en Tierra del Fuego por el aumento del gas y vecinos exigen a Melella que derogue el decreto

El aumento en la tarifa del gas comenzó a generar fuerte preocupación entre vecinos de distintas ciudades de Tierra del Fuego, quienes solicitaron al gobernador Gustavo Melella que deje sin efecto el decreto provincial que autorizó el incremento en el servicio.

Según expresaron distintos usuarios afectados, las nuevas boletas llegaron con valores considerablemente más altos que los registrados en meses anteriores, provocando alarma en numerosos hogares fueguinos en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante del costo de vida.





Los reclamos comenzaron a multiplicarse principalmente en redes sociales, donde vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin compartieron facturas y manifestaron la imposibilidad de afrontar los nuevos importes durante una de las épocas más frías del año. En varios casos, señalaron que el gas resulta un servicio esencial para enfrentar las bajas temperaturas que caracterizan al invierno fueguino.





Además del pedido para que se revierta la medida, los damnificados solicitaron que el Gobierno provincial convoque instancias de diálogo para analizar alternativas que permitan amortiguar el impacto económico sobre las familias. Entre las propuestas que comenzaron a mencionarse aparecen posibles subsidios, segmentaciones o revisiones tarifarias para sectores vulnerables.





Mientras el malestar social crece, distintos sectores analizan avanzar con presentaciones formales y reclamos administrativos para intentar frenar la aplicación del aumento. La situación ya comenzó a instalarse como uno de los principales focos de discusión en la provincia, especialmente ante la preocupación por el impacto que tendrá en los próximos meses.





Hasta el momento no hubo una respuesta oficial concreta por parte del Ejecutivo provincial respecto al pedido de los vecinos, aunque se espera que en las próximas horas pueda existir algún pronunciamiento sobre el tema.





El conflicto por el aumento del gas vuelve a poner en discusión el delicado equilibrio entre los costos de los servicios esenciales y la realidad económica de miles de familias fueguinas. En una provincia donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo de calefacción, cualquier incremento tarifario genera un fuerte impacto social y político que el Gobierno provincial difícilmente pueda ignorar.