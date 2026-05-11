Crece el malestar en Tierra del Fuego por el aumento del gas y vecinos exigen a Melella que derogue el decreto

10 0 11 mayo 2026 2026-05-11T09:46:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos fueguinos reclamaron a Gustavo Melella que derogue el decreto que autorizó el aumento en la tarifa del gas.

Vecinos fueguinos manifestaron su preocupación por el fuerte incremento en las tarifas de gas y reclamaron al gobernador Gustavo Melella que deje sin efecto el decreto que habilitó la suba. Advierten que muchas familias no pueden afrontar las nuevas boletas en plena temporada invernal.

El aumento en la tarifa del gas comenzó a generar fuerte preocupación entre vecinos de distintas ciudades de Tierra del Fuego, quienes solicitaron al gobernador Gustavo Melella que deje sin efecto el decreto provincial que autorizó el incremento en el servicio.

Según expresaron distintos usuarios afectados, las nuevas boletas llegaron con valores considerablemente más altos que los registrados en meses anteriores, provocando alarma en numerosos hogares fueguinos en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante del costo de vida.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse principalmente en redes sociales, donde vecinos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin compartieron facturas y manifestaron la imposibilidad de afrontar los nuevos importes durante una de las épocas más frías del año. En varios casos, señalaron que el gas resulta un servicio esencial para enfrentar las bajas temperaturas que caracterizan al invierno fueguino.

Además del pedido para que se revierta la medida, los damnificados solicitaron que el Gobierno provincial convoque instancias de diálogo para analizar alternativas que permitan amortiguar el impacto económico sobre las familias. Entre las propuestas que comenzaron a mencionarse aparecen posibles subsidios, segmentaciones o revisiones tarifarias para sectores vulnerables.

Mientras el malestar social crece, distintos sectores analizan avanzar con presentaciones formales y reclamos administrativos para intentar frenar la aplicación del aumento. La situación ya comenzó a instalarse como uno de los principales focos de discusión en la provincia, especialmente ante la preocupación por el impacto que tendrá en los próximos meses.

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial concreta por parte del Ejecutivo provincial respecto al pedido de los vecinos, aunque se espera que en las próximas horas pueda existir algún pronunciamiento sobre el tema.

El conflicto por el aumento del gas vuelve a poner en discusión el delicado equilibrio entre los costos de los servicios esenciales y la realidad económica de miles de familias fueguinas. En una provincia donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo de calefacción, cualquier incremento tarifario genera un fuerte impacto social y político que el Gobierno provincial difícilmente pueda ignorar.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 10
  1. Anónimomayo 11, 2026

    Melella esta haciendo propaganda para eliminar los subsidios al gas

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  2. Anónimomayo 11, 2026

    Melella es un DELINCUENTE no le importa absolutamente NADA LA GENTE DE TIERRA DEL FUEGO

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  3. Anónimomayo 11, 2026

    Quieren todo gratis terreno luz agua ... Pero para vehículos nuevos con patentes y seguros tienen

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    1. Anónimomayo 11, 2026

      Toda la plata que nos quitan es para subsidiar a otros siempre es así,la clase media es pobre ahora,también deberian ser subsidiados no sólo los bolitas mugrientos

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    2. Anónimomayo 11, 2026

      Y para FALOPA y ALCOHOL ni te cuento!!!!!. Son BIEN SINVERGUENZAS en TDF y encima con el encubrimiento de los familiares (PADRES, ABUELOS, etc)!!!!!!.

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    3. Anónimomayo 11, 2026

      Vos sos parásito del gobierno

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  4. Anónimomayo 11, 2026

    Angel Fretes, Toba cometero

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  5. Anónimomayo 11, 2026

    mas o menos deberia bajar una planta politica por hogar con gas envasado... olvidense, nadie le va a achicar la planta politica. Ni los traidores de los Legisladores, ni los forros del tribunal de cuentas! Acuerdense que ya tenemos un ente provincial intervenido por desvio de fondos.

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  6. Anónimomayo 11, 2026

    Denunciamos un recorte arbitrario del subsidio de GLP tras una rezonificación sin aval técnico. El Gobierno redujo hasta 200kg a familias sin red de gas y a otras le quitaron el subsidio, ignorando que el consumo invernal mínimo es de 450kg. Incumplieron el empadronamiento prometido, no amplían la red y gastan fortunas en publicidad mientras ignoran impugnaciones. Los créditos del BTF son inaccesibles. No culpen al usuario de su falta de planificación y fiscalización. ¡Háganse cargo y digan la verdad!

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  7. Anónimomayo 11, 2026

    VOTEN A MELEYA QUE ELLS VAN A VIVIR MEJOR CON LA CHANCHA URQUIZA

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