A pesar de la condena, ATE salió a respaldar a Carlos Córdoba y cuestionó el fallo judicial

Horas después de que el Tribunal de Juicio condenara a cinco años de prisión al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, por las maniobras vinculadas al plan de viviendas de Barrancas del Río Pipo, la conducción provincial del sindicato difundió un comunicado de respaldo al dirigente y calificó la sentencia como "injusta".

Lejos de tomar distancia de la condena judicial que derivó en la detención de su máximo referente provincial, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió públicamente a respaldar a Carlos Córdoba, condenado este viernes a cinco años de prisión por el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur en la causa vinculada al programa habitacional de Barrancas del Río Pipo.





A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del gremio, la Comisión Directiva Provincial expresó su "acompañamiento, solidaridad y respaldo" al dirigente sindical y manifestó su desacuerdo con la sentencia dictada por la Justicia.





Desde la organización sostuvieron que se trata de una decisión que consideran "injusta" y afirmaron que el fallo "no refleja integralmente la realidad de los hechos debatidos durante el proceso".





El respaldo gremial llegó apenas horas después de conocerse el veredicto mediante el cual Córdoba fue hallado responsable por maniobras fraudulentas investigadas durante el juicio oral. En la misma causa también fue condenado Miguel Arana a cinco años de prisión.





En el documento, ATE destacó la trayectoria sindical de Córdoba y sostuvo que dedicó gran parte de su vida a la defensa de los trabajadores fueguinos. Además, recordó que la sentencia aún no se encuentra firme y anticipó que acompañará todas las instancias de apelación que impulsen sus abogados defensores.





Uno de los puntos más llamativos del comunicado es que el gremio responsabilizó al Gobierno provincial por cualquier situación que pudiera afectar "la integridad física, moral o institucional" de su secretario general. Asimismo, la conducción sindical aseguró que continuará respaldando a Córdoba y defendiendo su inocencia mientras la causa avance en instancias superiores.





La postura asumida por ATE genera inevitablemente debate, ya que el apoyo institucional fue expresado luego de que un tribunal colegiado dictara una condena de cumplimiento efectivo contra quien condujo durante años uno de los gremios estatales más importantes de Tierra del Fuego.





Mientras la defensa prepara los recursos judiciales correspondientes, Córdoba permanece detenido por disposición del Tribunal, en una causa que se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en la provincia.