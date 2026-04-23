(Video) Indignación en La Cantera: denuncian destrozos, basura y falta de control en espacios públicos

El malestar crece entre vecinos del barrio La Cantera, quienes denuncian el deterioro constante de espacios públicos, especialmente en sectores recreativos donde a diario concurren niños y familias.

Según relatan, en los últimos meses se repiten escenas de consumo de alcohol, acumulación de basura y daños en las instalaciones, una situación que —afirman— se intensifica durante los fines de semana y jornadas con mayor movimiento.





Entre los principales reclamos, señalan la presencia de botellas rotas, latas, colillas de cigarrillos y restos de bebidas alcohólicas esparcidos en el lugar, incluso sobre el césped sintético, lo que representa un riesgo directo para los más chicos.





“Acá juegan niños todos los días y pueden lastimarse”, advirtió una vecina, quien además mencionó que algunas personas utilizan de manera indebida la infraestructura, como las redes de los arcos, generando mayor desgaste y roturas.





El problema no solo se limita a los residuos. También apuntan a situaciones de conflicto cuando intentan intervenir. “Si les decís algo, reaccionan con insultos”, aseguraron, lo que genera un clima de tensión y desprotección en el barrio.





Los vecinos sostienen que estas conductas se repiten en distintos horarios y que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática sostenida en el tiempo.





En ese contexto, reclaman mayor presencia de controles y acciones concretas para preservar los espacios comunes, que fueron pensados para el uso comunitario y el esparcimiento familiar.





La situación vuelve a poner en debate el cuidado de lo público, la convivencia urbana y la responsabilidad tanto individual como estatal en el mantenimiento de los espacios compartidos.



