(Video) Indignación en La Cantera: denuncian destrozos, basura y falta de control en espacios públicos

Vecinos de La Cantera denuncian basura, destrozos y falta de control en espacios públicos donde juegan niños en Ushuaia.
El malestar crece entre vecinos del barrio La Cantera, quienes denuncian el deterioro constante de espacios públicos, especialmente en sectores recreativos donde a diario concurren niños y familias.
Según relatan, en los últimos meses se repiten escenas de consumo de alcohol, acumulación de basura y daños en las instalaciones, una situación que —afirman— se intensifica durante los fines de semana y jornadas con mayor movimiento.
Entre los principales reclamos, señalan la presencia de botellas rotas, latas, colillas de cigarrillos y restos de bebidas alcohólicas esparcidos en el lugar, incluso sobre el césped sintético, lo que representa un riesgo directo para los más chicos.
“Acá juegan niños todos los días y pueden lastimarse”, advirtió una vecina, quien además mencionó que algunas personas utilizan de manera indebida la infraestructura, como las redes de los arcos, generando mayor desgaste y roturas.
El problema no solo se limita a los residuos. También apuntan a situaciones de conflicto cuando intentan intervenir. “Si les decís algo, reaccionan con insultos”, aseguraron, lo que genera un clima de tensión y desprotección en el barrio.
Los vecinos sostienen que estas conductas se repiten en distintos horarios y que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática sostenida en el tiempo.
En ese contexto, reclaman mayor presencia de controles y acciones concretas para preservar los espacios comunes, que fueron pensados para el uso comunitario y el esparcimiento familiar.
La situación vuelve a poner en debate el cuidado de lo público, la convivencia urbana y la responsabilidad tanto individual como estatal en el mantenimiento de los espacios compartidos.
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sin ofender a nadie , entiendo que son espacios publicos sobre la calle alem en frente del ministerio de salud hay una canchita igual los domingos no se puede pasar por la vereda hay un grupo de personas que van todos los domingos a jugar ahi y despues se quedan ingiriendo bebidas alcohólicas y hacen sus necesidades ahi mismo dejan las latas tiradas bolsas botellas y todo lo que llevan son un grupo de bolivianosResponderBorrar
Negraje sin límite, son un asco.ResponderBorrar
Solo en la cantera? mmmmmmmResponderBorrar
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que queres si son unos negros de mierda, de toda la vida.ResponderBorrar