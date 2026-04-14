SUTEF PRESIONA A LA LEGISLATURA: PAROS, ACAMPE Y CONFLICTO EDUCATIVO EN ESCALADA

El conflicto docente en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política. El sindicato SUTEF resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye paros, movilizaciones y un acampe frente a la Legislatura de Tierra del Fuego, en Ushuaia.

La decisión fue tomada en el congreso de delegados realizado en Tolhuin, donde por amplia mayoría se definió trasladar el reclamo directamente al núcleo del poder político, ante lo que consideran una “parálisis” de los legisladores.





El eje del conflicto es claro: la falta de tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto presentado hace más de un año y diez meses que continúa sin avances concretos en comisión.





Lejos de medidas aisladas, el gremio optó por una estrategia de presión sostenida. El plan incluye asambleas en todas las escuelas, desobligaciones, marchas y un paro total con movilización provincial el próximo 20 de abril, jornada en la que se instalará el acampe frente a la Legislatura.





La permanencia será clave: docentes de toda la provincia se turnarán para garantizar presencia constante hasta obtener una respuesta política.





El cronograma se extenderá hasta fin de mes, con una nueva huelga general el 30 de abril, en lo que se perfila como una escalada del conflicto sin precedentes recientes en el sector educativo fueguino.





La estrategia del SUTEF no solo busca visibilizar el reclamo, sino también dejar en evidencia a los bloques legislativos que, según denuncian, dilatan el debate de una ley considerada clave para el sistema educativo.





Desde el gremio insisten en que la situación actual —salarios deteriorados, falta de recursos y condiciones estructurales deficitarias— ya no admite más demoras.





En ese contexto, la presión se traslada directamente a la política: la continuidad o resolución del conflicto dependerá de la decisión de los legisladores de avanzar —o no— con el tratamiento del proyecto.





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