SUTEF PRESIONA A LA LEGISLATURA: PAROS, ACAMPE Y CONFLICTO EDUCATIVO EN ESCALADA

0 0 14 abril 2026 2026-04-14T02:38:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF lanza paros y acampe en Ushuaia para exigir a la Legislatura tratar la Ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego.

El gremio docente endurece su postura y traslada el conflicto al corazón político de la provincia. Reclaman que los legisladores dejen de dilatar la Ley de Financiamiento Educativo.
El conflicto docente en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política. El sindicato SUTEF resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye paros, movilizaciones y un acampe frente a la Legislatura de Tierra del Fuego, en Ushuaia.

La decisión fue tomada en el congreso de delegados realizado en Tolhuin, donde por amplia mayoría se definió trasladar el reclamo directamente al núcleo del poder político, ante lo que consideran una “parálisis” de los legisladores.

El eje del conflicto es claro: la falta de tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto presentado hace más de un año y diez meses que continúa sin avances concretos en comisión.

Lejos de medidas aisladas, el gremio optó por una estrategia de presión sostenida. El plan incluye asambleas en todas las escuelas, desobligaciones, marchas y un paro total con movilización provincial el próximo 20 de abril, jornada en la que se instalará el acampe frente a la Legislatura.

La permanencia será clave: docentes de toda la provincia se turnarán para garantizar presencia constante hasta obtener una respuesta política.

El cronograma se extenderá hasta fin de mes, con una nueva huelga general el 30 de abril, en lo que se perfila como una escalada del conflicto sin precedentes recientes en el sector educativo fueguino.

La estrategia del SUTEF no solo busca visibilizar el reclamo, sino también dejar en evidencia a los bloques legislativos que, según denuncian, dilatan el debate de una ley considerada clave para el sistema educativo.

Desde el gremio insisten en que la situación actual —salarios deteriorados, falta de recursos y condiciones estructurales deficitarias— ya no admite más demoras.

En ese contexto, la presión se traslada directamente a la política: la continuidad o resolución del conflicto dependerá de la decisión de los legisladores de avanzar —o no— con el tratamiento del proyecto.

¿Creés que los legisladores deben tratar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo?

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2490,Interes General,3348,Internacionales,173,Locales,4449,Noticias Nacionales,1457,Policiale,10,Policiales,11611,Sociedad,5216,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15359,Ultimas Noticias,13748,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF PRESIONA A LA LEGISLATURA: PAROS, ACAMPE Y CONFLICTO EDUCATIVO EN ESCALADA
SUTEF PRESIONA A LA LEGISLATURA: PAROS, ACAMPE Y CONFLICTO EDUCATIVO EN ESCALADA
SUTEF lanza paros y acampe en Ushuaia para exigir a la Legislatura tratar la Ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeigG_obitHJlggq11NFiGgCXvrSu7g3JmItTUs2RiQ6nPgtgWStGXrgB3ghomqJ_lVRxZ6POXAL72zenye0GHfwRa5dhx7kKc1gXyFubQ9aIuny1AqQ0zirYIfEv2j8g1NtV3mNBef0Dx8CqcdtVJ6IDiJaSddr10zA-EcFKG7DfBYUFU8gWb/w640-h366/sutef%20reclamara%20en%20la%20legislatura.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeigG_obitHJlggq11NFiGgCXvrSu7g3JmItTUs2RiQ6nPgtgWStGXrgB3ghomqJ_lVRxZ6POXAL72zenye0GHfwRa5dhx7kKc1gXyFubQ9aIuny1AqQ0zirYIfEv2j8g1NtV3mNBef0Dx8CqcdtVJ6IDiJaSddr10zA-EcFKG7DfBYUFU8gWb/s72-w640-c-h366/sutef%20reclamara%20en%20la%20legislatura.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/sutef-presiona-la-legislatura-paros.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/sutef-presiona-la-legislatura-paros.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos