Rescate exprés al Laboratorio del Fin del Mundo por cheques rechazados y giro en descubierto

La empresa estatal acumulaba compromisos por más de $55 millones y fue asistida mediante compensaciones con el Ministerio de Salud. Surgen interrogantes sobre los controles y la intervención del organismo auditor.

Un nuevo frente de cuestionamientos se abre en torno al Laboratorio del Fin del Mundo, luego de conocerse que la empresa estatal habría atravesado una delicada situación financiera que incluyó cheques rechazados y un giro en descubierto por más de 55 millones de pesos.





Según pudo reconstruirse, el Ejecutivo provincial avanzó con un mecanismo de compensación de pagos con el Ministerio de Salud para evitar que la situación escalara a mayores complicaciones financieras. La maniobra permitió cubrir compromisos urgentes, pero al mismo tiempo abrió un debate sobre la transparencia y los controles en el manejo de fondos públicos.





El punto central pasa por la rapidez de la asistencia: ¿se trató de una medida preventiva para sostener el funcionamiento del laboratorio o de un “rescate” para cubrir desajustes financieros que no fueron advertidos a tiempo?





En ese contexto, aparece una ausencia que no pasa desapercibida: la del Tribunal de Cuentas. El organismo encargado de auditar y controlar el uso de los recursos públicos no emitió, hasta el momento, ningún pronunciamiento público sobre la situación.





La falta de intervención visible plantea dudas inevitables. ¿No se detectaron a tiempo los problemas financieros? ¿Se auditó y se avaló el mecanismo de compensación? ¿O directamente no hubo control previo?





Mientras tanto, el esquema utilizado —compensar deudas entre organismos del propio Estado— vuelve a poner sobre la mesa prácticas administrativas que, si bien pueden ser legales, requieren niveles estrictos de control para evitar discrecionalidad.





El caso también reaviva el debate sobre la gestión de las empresas estatales y su sustentabilidad financiera en un contexto económico complejo.





Por ahora, lo concreto es que el Laboratorio del Fin del Mundo evitó un escenario crítico. Lo que resta saber es bajo qué condiciones, con qué controles y con qué responsabilidades.