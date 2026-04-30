Golpe al bolsillo en Tierra del Fuego: aumentan las tarifas de gas y crece la preocupación social

El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde mayo de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte de la extensión de la emergencia energética y establece un esquema de actualizaciones mensuales que se proyecta hasta el año 2030.

La decisión se basa en la necesidad de “adecuar los precios del sistema”, según el Ministerio de Economía, e incorpora mecanismos técnicos como el Precio Anual Uniforme (PAU) —definido en dólares— y las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que trasladan a los usuarios las variaciones registradas en el costo del gas durante el último año. En la práctica, estos instrumentos implican un aumento sostenido en las facturas.





Aunque se mantiene el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, su alcance es cada vez más limitado. Solo los sectores considerados vulnerables recibirán bonificaciones parciales en los meses de mayor consumo, mientras que gran parte de la clase media queda expuesta a incrementos plenos, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.





En Tierra del Fuego, el impacto adquiere una dimensión social aún más crítica. Las condiciones climáticas obligan a un consumo intensivo de gas durante gran parte del año, lo que convierte a este servicio en un recurso esencial. A diferencia de otras regiones del país, aquí no se trata de un gasto más, sino de una necesidad básica para la calefacción de los hogares.





Además, la actualización tarifaria se complementa con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que prevé aumentos escalonados mes a mes, consolidando un escenario de subas constantes en el servicio. A esto se suman modificaciones en el sistema de transporte y distribución que incorporan nuevos costos operativos y financieros, trasladados directamente a los usuarios.





En una provincia donde el gas no es un lujo sino una necesidad vital, avanzar con aumentos sostenidos sin un esquema de protección amplio para la población expone una desconexión con la realidad del sur del país. Tierra del Fuego enfrenta así un nuevo golpe al bolsillo, donde las políticas energéticas definidas a nivel nacional terminan impactando de manera desproporcionada en los hogares fueguinos, profundizando las desigualdades y la presión sobre una sociedad ya castigada económicamente.