Alerta por vientos intensos en Ushuaia: ráfagas podrían superar los 100 km/h

La Municipalidad de Ushuaia actualizó el alerta por fuertes vientos que afectarán la ciudad desde la tarde-noche de este miércoles 22 de abril y se extenderán hasta las 15 horas del jueves.

Desde Defensa Civil Municipal informaron que se prevén ráfagas del sector norte que podrían superar los 100 kilómetros por hora, en un escenario similar al registrado días atrás, cuando se produjeron diversos incidentes en la ciudad.





Ante este panorama, solicitaron a los vecinos extremar las medidas de prevención para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones, se destaca asegurar objetos en el exterior de las viviendas, retirar elementos sueltos de balcones y patios, y respetar los horarios de disposición de residuos.





También se pidió revisar techos, cercos y estructuras en obras en construcción, ya que las condiciones climáticas podrían provocar desprendimientos.





Las autoridades recordaron que la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas para emergencias y remarcaron la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales.





El período de mayor intensidad está previsto entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, por lo que se recomienda especial precaución durante esas horas.





¿Sentís que la ciudad está preparada para este tipo de eventos o creés que falta prevención y control? Contanos tu experiencia en tu barrio.