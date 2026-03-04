Díaz negó acuerdos políticos con el PJ de Ushuaia y defendió el modelo de gestión de Río Grande

Críticas al escenario nacional y provincial





Díaz también analizó los discursos del presidente Javier Milei y del gobernador Gustavo Melella, y consideró que ambos ratificaron los modelos de gestión que vienen sosteniendo. “Lo que va a pasar en ambos casos es que se va a profundizar el modelo que están llevando adelante”, evaluó, al tiempo que señaló que no observó anuncios de cambios estructurales.





En relación con la Nación, cuestionó la continuidad del esquema de ajuste vinculado al objetivo de déficit cero. “Las medidas de recorte de programas y recursos destinados directamente a la gente se van a profundizar”, expresó, advirtiendo sobre el impacto en las economías locales.





Respecto a la Provincia, sostuvo que tras siete años de gestión deberían evidenciarse transformaciones más concretas. “Se habla de transformación y de mirada hacia adelante, pero hace siete años que se está gobernando”, planteó.





Defensa del modelo Río Grande





En contraste, el funcionario defendió el esquema de administración municipal que encabeza el intendente Martín Pérez. “Tenemos cero endeudamiento, equilibrio fiscal, transparencia y no tenemos déficit”, remarcó. Y agregó: “No necesitamos que venga una motosierra para demostrar que se puede administrar la cosa pública con orden, trabajo y una mirada de futuro”.





Díaz insistió en que el equipo municipal está enfocado en la gestión y no en especulaciones electorales. “Hoy no tenemos ningún tipo de charla política sobre armados futuros”, aseguró.



