Díaz negó acuerdos políticos con el PJ de Ushuaia y defendió el modelo de gestión de Río Grande

Díaz negó acuerdos con el PJ de Ushuaia y defendió la gestión de Río Grande como equilibrada y sin déficit.
El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, salió al cruce de versiones que lo vinculaban políticamente con el Partido Justicialista de Ushuaia y negó de manera categórica cualquier tipo de acuerdo o conversación partidaria.
“Hoy no tenemos ningún tipo de conversación política con el PJ de Ushuaia. No hay charlas, no hay internas ni nada que tenga que ver con el PJ”, afirmó, en referencia a las especulaciones surgidas tras la presencia del Municipio riograndense en los actos de apertura de sesiones ordinarias en Ushuaia y en la Legislatura provincial.
Según explicó, la participación respondió exclusivamente a criterios institucionales. “Nosotros preservamos la institucionalidad. Eso no implica ningún tipo de acuerdo político”, subrayó.
Críticas al escenario nacional y provincial
Díaz también analizó los discursos del presidente Javier Milei y del gobernador Gustavo Melella, y consideró que ambos ratificaron los modelos de gestión que vienen sosteniendo. “Lo que va a pasar en ambos casos es que se va a profundizar el modelo que están llevando adelante”, evaluó, al tiempo que señaló que no observó anuncios de cambios estructurales.
En relación con la Nación, cuestionó la continuidad del esquema de ajuste vinculado al objetivo de déficit cero. “Las medidas de recorte de programas y recursos destinados directamente a la gente se van a profundizar”, expresó, advirtiendo sobre el impacto en las economías locales.
Respecto a la Provincia, sostuvo que tras siete años de gestión deberían evidenciarse transformaciones más concretas. “Se habla de transformación y de mirada hacia adelante, pero hace siete años que se está gobernando”, planteó.
Defensa del modelo Río Grande
En contraste, el funcionario defendió el esquema de administración municipal que encabeza el intendente Martín Pérez. “Tenemos cero endeudamiento, equilibrio fiscal, transparencia y no tenemos déficit”, remarcó. Y agregó: “No necesitamos que venga una motosierra para demostrar que se puede administrar la cosa pública con orden, trabajo y una mirada de futuro”.
Díaz insistió en que el equipo municipal está enfocado en la gestión y no en especulaciones electorales. “Hoy no tenemos ningún tipo de charla política sobre armados futuros”, aseguró.
Preocupación por el empleo
Finalmente, manifestó inquietud por la situación económica de la ciudad, particularmente ante la pérdida de puestos de trabajo en la industria y la incertidumbre en el sector hidrocarburífero. “Estamos muy preocupados por lo que está viviendo Río Grande en términos de empleo”, indicó, y llamó a evitar la profundización de la polarización política nacional.
“No se puede gobernar acusando siempre o apostando al divisionismo. No tenemos que permitir que todo se reduzca a dos modelos antagónicos”, concluyó.
