Díaz negó acuerdos políticos con el PJ de Ushuaia y defendió el modelo de gestión de Río Grande

Díaz negó acuerdos con el PJ de Ushuaia y defendió la gestión de Río Grande como equilibrada y sin déficit.

El secretario de Gobierno riograndense aseguró que la presencia del Municipio en los actos de apertura fue “estrictamente institucional”. Descartó conversaciones partidarias y reivindicó la administración local como equilibrada, transparente y sin déficit.
El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, salió al cruce de versiones que lo vinculaban políticamente con el Partido Justicialista de Ushuaia y negó de manera categórica cualquier tipo de acuerdo o conversación partidaria.

“Hoy no tenemos ningún tipo de conversación política con el PJ de Ushuaia. No hay charlas, no hay internas ni nada que tenga que ver con el PJ”, afirmó, en referencia a las especulaciones surgidas tras la presencia del Municipio riograndense en los actos de apertura de sesiones ordinarias en Ushuaia y en la Legislatura provincial.

Según explicó, la participación respondió exclusivamente a criterios institucionales. “Nosotros preservamos la institucionalidad. Eso no implica ningún tipo de acuerdo político”, subrayó.

Críticas al escenario nacional y provincial

Díaz también analizó los discursos del presidente Javier Milei y del gobernador Gustavo Melella, y consideró que ambos ratificaron los modelos de gestión que vienen sosteniendo. “Lo que va a pasar en ambos casos es que se va a profundizar el modelo que están llevando adelante”, evaluó, al tiempo que señaló que no observó anuncios de cambios estructurales.

En relación con la Nación, cuestionó la continuidad del esquema de ajuste vinculado al objetivo de déficit cero. “Las medidas de recorte de programas y recursos destinados directamente a la gente se van a profundizar”, expresó, advirtiendo sobre el impacto en las economías locales.

Respecto a la Provincia, sostuvo que tras siete años de gestión deberían evidenciarse transformaciones más concretas. “Se habla de transformación y de mirada hacia adelante, pero hace siete años que se está gobernando”, planteó.

Defensa del modelo Río Grande

En contraste, el funcionario defendió el esquema de administración municipal que encabeza el intendente Martín Pérez. “Tenemos cero endeudamiento, equilibrio fiscal, transparencia y no tenemos déficit”, remarcó. Y agregó: “No necesitamos que venga una motosierra para demostrar que se puede administrar la cosa pública con orden, trabajo y una mirada de futuro”.

Díaz insistió en que el equipo municipal está enfocado en la gestión y no en especulaciones electorales. “Hoy no tenemos ningún tipo de charla política sobre armados futuros”, aseguró.

Preocupación por el empleo

Finalmente, manifestó inquietud por la situación económica de la ciudad, particularmente ante la pérdida de puestos de trabajo en la industria y la incertidumbre en el sector hidrocarburífero. “Estamos muy preocupados por lo que está viviendo Río Grande en términos de empleo”, indicó, y llamó a evitar la profundización de la polarización política nacional.

“No se puede gobernar acusando siempre o apostando al divisionismo. No tenemos que permitir que todo se reduzca a dos modelos antagónicos”, concluyó.

BLOGGER: 14
  1. Anónimomarzo 04, 2026

    NO EXISTEN MÁS LOS PJ , EL KIRCHNERISMO, ETC, SON SÓLO DELINCUENTES QUE BUSCAN ROBAR , COMO TODA LA VIDA

  2. Anónimomarzo 04, 2026

    Resucitó godinez orejudo jaja.pongalon en el precidio como atracción.

  3. Anónimomarzo 04, 2026

    acuerdos politicos?? pero si son perdedores. perdidste diaz para ser senador, perdio lofler para ser diputado, perdio el gordo impresentable de casco para integrar el concejo de la magistratura..
    quien va a querer arreglar con los perdedores???
    petizo orejudo, andate a Entre Rios mejor, aca no te llamo nadie-
    y llevate a cheque perez, y a targeta ferro!

  4. Anónimomarzo 04, 2026

    che petizo orejudo, explicame mejor, como hace el pelotudo inutil y soberbio de don cheque perez, para tener el patrimonio que tiene CON UN SUELDO DE INTENDENTE?????
    ustedes 12 meses mas se van chorros de cuartas!!!

  5. Anónimomarzo 04, 2026

    EL PETIZO OREJUDO, VIVEN EN RIO GRANDE?. PENSE QUE ERA DE USHUAIA

  6. Anónimomarzo 04, 2026

    Cerra el orto chorro. no te quiere nadie. ni la turra de tu ex te banca

  7. Anónimomarzo 04, 2026

    callate ladron. en cualquier momento salta el curro con bolsas onas y los agnes, y van todos presos!!

  8. Anónimomarzo 04, 2026

    preguntale a tu papy don cheque perez, como se compro dos terrenos a los kovacic teniendo un ingreso de empleado publico?

  9. Anónimomarzo 04, 2026

    callate sorete, lo sacaste a meneses de legales, porque no quiso sacar a algunos que vos no bancabas..sos un PERDEDOR. ahora lo pones a otro inutil me refiero a tesey.
    entra VON THER TUSEN, y van todos presos!!!

  10. Anónimomarzo 04, 2026

    te seguis cojiendo a la sucia de dalila nora?

  11. Anónimomarzo 04, 2026

    ACUERDOS CON USTEDES QUE SON PERDEDORES? DEJATE DE DECIR GANSADAS, PETIZO OREJUDO

  12. Anónimomarzo 04, 2026

    FANTASMA DE GOBIERNO APRENDE A ESTACIONAR,ARRIBA DE LA VEREDA NO SE PUEDE MACHITO!

  13. Anónimomarzo 04, 2026

    Muchaches!!!! Que fácil que se la hicieron a la libertad avanza!!!!! Para el 2027 la provincia va a ser libertaria. Y al que no le gusta, se jode, se jode!!!!!

  14. Anónimomarzo 04, 2026

    Muchaches!!!! Que fácil que se la hicieron a la libertad avanza!!!!! Para el 2027 la provincia va a ser libertaria. Y al que no le gusta, se jode, se jode!!!!!

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

