Evacuaron a un vecino de Ushuaia tras sufrir una descompensación en Laguna Submarino

1 0 04 febrero 2026 2026-02-04T11:05:00-03:00 Editar esta nota

Evacuaron a un hombre de 30 años en Laguna Submarino tras sufrir dolor en el pecho. Fue asistido por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Un hombre de 30 años fue asistido y evacuado por la Comisión de Auxilio en el sendero de Laguna Submarino, luego de presentar dolor en el pecho y hormigueo en extremidades.
Un nuevo operativo de rescate se llevó adelante este martes en Ushuaia, cuando personal de la Comisión de Auxilio debió intervenir en el sendero de Laguna Submarino para asistir a un vecino de la ciudad que presentaba complicaciones de salud mientras realizaba una actividad recreativa.

Según se informó oficialmente, se trató de un hombre de 30 años, oriundo de Ushuaia, que manifestó dolor en el pecho y hormigueo en los miembros superiores e inferiores, síntomas que encendieron la alerta y motivaron la activación inmediata del protocolo de emergencia.

Ante el cuadro presentado, los rescatistas evaluaron la situación en el lugar y procedieron a inmovilizar al paciente para realizar posteriormente el descenso controlado mediante una camilla tipo Kong, utilizada habitualmente en terrenos de difícil acceso.

El operativo demandó un importante despliegue logístico debido a las características del sendero y las condiciones del entorno natural, destacándose una vez más el trabajo coordinado de los equipos de rescate que actúan en zonas agrestes de la capital fueguina.

Desde los organismos intervinientes reiteraron la importancia de extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente en senderos de montaña, y recomendaron informar siempre el recorrido a realizar, llevar equipamiento adecuado y no subestimar síntomas físicos durante la caminata.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,93,Interes,2458,Interes General,3316,Internacionales,169,Locales,4242,Noticias Nacionales,1446,Policiale,7,Policiales,11549,Sociedad,5174,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15129,Ultimas Noticias,13518,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Evacuaron a un vecino de Ushuaia tras sufrir una descompensación en Laguna Submarino
Evacuaron a un vecino de Ushuaia tras sufrir una descompensación en Laguna Submarino
Evacuaron a un hombre de 30 años en Laguna Submarino tras sufrir dolor en el pecho. Fue asistido por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOvayhI8BNh4n1TPhbtGswwrL2Nee0w5o0yy9e9CVOaKSycLgQA5rLxaev6ekCNcP5az_Lo0lx3I-1QuGV81tMGCwpH65c2w4KcB7j_GXNbo4VZzr3eAunCwyHJd4k8RokSVPXbycLH11na3oNnUmVKm8Vg8xtDBoY-0LwmJaD5XLwcjs8tCbA/w640-h384/rescate%20a%20hombre%20descompensado%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOvayhI8BNh4n1TPhbtGswwrL2Nee0w5o0yy9e9CVOaKSycLgQA5rLxaev6ekCNcP5az_Lo0lx3I-1QuGV81tMGCwpH65c2w4KcB7j_GXNbo4VZzr3eAunCwyHJd4k8RokSVPXbycLH11na3oNnUmVKm8Vg8xtDBoY-0LwmJaD5XLwcjs8tCbA/s72-w640-c-h384/rescate%20a%20hombre%20descompensado%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/evacuaron-un-vecino-de-ushuaia-tras.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/evacuaron-un-vecino-de-ushuaia-tras.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos