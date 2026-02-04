Evacuaron a un vecino de Ushuaia tras sufrir una descompensación en Laguna Submarino

Un nuevo operativo de rescate se llevó adelante este martes en Ushuaia, cuando personal de la Comisión de Auxilio debió intervenir en el sendero de Laguna Submarino para asistir a un vecino de la ciudad que presentaba complicaciones de salud mientras realizaba una actividad recreativa.

Según se informó oficialmente, se trató de un hombre de 30 años, oriundo de Ushuaia, que manifestó dolor en el pecho y hormigueo en los miembros superiores e inferiores, síntomas que encendieron la alerta y motivaron la activación inmediata del protocolo de emergencia.





Ante el cuadro presentado, los rescatistas evaluaron la situación en el lugar y procedieron a inmovilizar al paciente para realizar posteriormente el descenso controlado mediante una camilla tipo Kong, utilizada habitualmente en terrenos de difícil acceso.





El operativo demandó un importante despliegue logístico debido a las características del sendero y las condiciones del entorno natural, destacándose una vez más el trabajo coordinado de los equipos de rescate que actúan en zonas agrestes de la capital fueguina.





Desde los organismos intervinientes reiteraron la importancia de extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente en senderos de montaña, y recomendaron informar siempre el recorrido a realizar, llevar equipamiento adecuado y no subestimar síntomas físicos durante la caminata.