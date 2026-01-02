(Vídeo) El mensaje de fin de año de Javier Milei: habló de “promesas cumplidas” y aseguró que Argentina “estaba empezando a crecer”

En un mensaje difundido en redes sociales a horas de finalizar 2025, el presidente Javier Milei realizó un balance de la primera mitad de su mandato, destacó logros económicos y sociales y llamó a profundizar el rumbo en 2026.

El presidente Javier Milei emitió este miércoles un mensaje de fin de año dirigido a los argentinos, en el que hizo un balance de los dos primeros años de su gestión y aseguró que su Gobierno había cumplido con las promesas de campaña. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de TikTok, pocas horas antes del cierre del año 2025.





“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, afirmó el mandatario, al tiempo que sostuvo que el país había comenzado una etapa de crecimiento económico.





En su repaso de gestión, Milei enumeró como principales logros la desaceleración de la inflación, el avance en materia de seguridad y una fuerte reducción de los índices de pobreza. “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer”, expresó.





Sobre el cierre del mensaje, el jefe de Estado envió un saludo por las fiestas y planteó los objetivos para el año siguiente. “Les quiero desear felices fiestas. Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo”, concluyó.