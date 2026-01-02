(Vídeo) El mensaje de fin de año de Javier Milei: habló de “promesas cumplidas” y aseguró que Argentina “estaba empezando a crecer”

Milei cerró 2025 con un mensaje de balance: habló de promesas cumplidas, baja de la pobreza y aseguró que Argentina había empezado a crecer.
En un mensaje difundido en redes sociales a horas de finalizar 2025, el presidente Javier Milei realizó un balance de la primera mitad de su mandato, destacó logros económicos y sociales y llamó a profundizar el rumbo en 2026.
El presidente Javier Milei emitió este miércoles un mensaje de fin de año dirigido a los argentinos, en el que hizo un balance de los dos primeros años de su gestión y aseguró que su Gobierno había cumplido con las promesas de campaña. El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de TikTok, pocas horas antes del cierre del año 2025.
“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, afirmó el mandatario, al tiempo que sostuvo que el país había comenzado una etapa de crecimiento económico.
En su repaso de gestión, Milei enumeró como principales logros la desaceleración de la inflación, el avance en materia de seguridad y una fuerte reducción de los índices de pobreza. “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer”, expresó.
Sobre el cierre del mensaje, el jefe de Estado envió un saludo por las fiestas y planteó los objetivos para el año siguiente. “Les quiero desear felices fiestas. Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo”, concluyó.
Fin de año en Olivos y actividad en redes
Al igual que en la Navidad, Javier Milei pasó la noche de fin de año en la Quinta de Olivos. Desde el entorno presidencial no brindaron detalles sobre si el mandatario recibió invitados o celebró en soledad la llegada de 2026.
Durante la jornada, el Presidente mantuvo una intensa actividad en redes sociales, donde reforzó el balance positivo de su administración y destacó las proyecciones de ocupación turística para el cierre del año. Cabe recordar que, en la Navidad anterior, Milei también había permanecido en la residencia oficial y aprovechó la fecha para anticipar una profundización de las reformas impulsadas por su Gobierno.
En paralelo, el Ejecutivo nacional había dispuesto un asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de facilitar los traslados y la organización de las celebraciones de fin de año.
