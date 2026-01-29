Ushuaia: un penitenciario fue hospitalizado tras rescatar a un interno que provoco un incendio

El hecho ocurrió en la Alcaldía Central, luego de que un detenido incendiara su colchón en señal de protesta. Un efectivo sufrió intoxicación por inhalación de humo y debió ser hospitalizado.
Un integrante del Servicio Penitenciario Provincial fue hospitalizado en Ushuaia luego de sufrir una intoxicación por inhalación de humo, tras intervenir para rescatar a un interno durante un incendio registrado en la Alcaldía Central.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles, en el sector de baños del pabellón de internos, cuando el detenido Cristian Maidana se encerró en el lugar y prendió fuego su colchón como forma de protesta, luego de que le fuera revocado el régimen de salidas especiales por reiterados incumplimientos en su conducta.

Ante la emergencia, el cabo penitenciario Sebastián Lanaro ingresó al sector afectado y logró rescatar al interno, evitando que el episodio tuviera consecuencias aún más graves dentro del establecimiento. Como resultado de la exposición al humo, el efectivo sufrió una afectación en las vías respiratorias y fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde recibió oxígeno y quedó en observación médica.

El interno Maidana también fue derivado de manera preventiva a un centro de salud. Según se informó oficialmente, se encuentra fuera de peligro y ya recibió el alta médica.

Fuentes del Servicio Penitenciario indicaron que el detenido habría dejado una carta solicitando la restitución del régimen de salidas, beneficio que le había sido retirado a fines del año pasado.

Tras el hecho, se activaron los protocolos de emergencia dentro del penal para controlar la situación y garantizar la seguridad del resto de los internos y del personal. Asimismo, se iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se produjo el incidente.

  Anónimoenero 29, 2026

    Maidana, flor de hdp, que salga pero que nunca más lo encuentren.

