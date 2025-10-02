Ushuaia: ya podés votar por el Embajador y la Embajadora del 141° Aniversario

Se mantiene vidente votación para elegir Embajador y Embajadora del 141° aniversario. Ocho vecinos fueron seleccionados por su compromiso comunitario.
En el marco del 141° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad mantiene activa la votación online para elegir a los nuevos embajadores de la ciudad. Son ocho los candidatos propuestos por la comunidad y la elección se extenderá hasta el viernes 3 de octubre.
La convocatoria, que ya se encuentra en su novena edición, se podrá realizar de manera online, esta vigente desde el martes 30 de septiembre y estara disponible hasta mañana, viernes 3 de octubre, a través del siguiente enlace: Formulario de votación.
Candidatas a Embajadora
Yésica Fourastié: docente y presidenta de la Cooperadora del CAAD, con más de una década de trabajo solidario.
Carla Fulgenzi: periodista, escritora y referente de derechos humanos, cofundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Ushuaia.
María Angélica Caimpo: técnica en Minoridad y Familia, dedicada a la promoción social y al acompañamiento de adultos mayores en el Centro de Jubilados “Nuestro Hogar Austral”.
Lucía “Lucy” Noemí Zapata: fundadora de la comparsa Anahí Piukén, referente comunitaria con más de 15 años de trayectoria cultural.
Candidatos a Embajador
José Luis “Chino” Vivar: jefe de Operaciones de Defensa Civil Municipal, con amplia trayectoria en rescates y emergencias.
Eduardo Pocai: fotógrafo y locutor, fundador de Foto Eduardo’s, emprendimiento con más de cuatro décadas de actividad y generación de empleo.
Jorge Salomón: obstetra y enfermero, impulsor de la Ley de Enfermerías Escolares y referente del Servicio de Enfermería Escolar de la Escuela Especial N° 1.
Miqueas Quidel: referente estudiantil, fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios y promotor de programas de participación juvenil.
Los ganadores serán proclamados en el marco del Desfile Aniversario y representarán a la ciudad a lo largo de todo el año.
