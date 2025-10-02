Ushuaia: ya podés votar por el Embajador y la Embajadora del 141° Aniversario

Candidatas a Embajadora





Yésica Fourastié: docente y presidenta de la Cooperadora del CAAD, con más de una década de trabajo solidario.





Carla Fulgenzi: periodista, escritora y referente de derechos humanos, cofundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Ushuaia.





María Angélica Caimpo: técnica en Minoridad y Familia, dedicada a la promoción social y al acompañamiento de adultos mayores en el Centro de Jubilados “Nuestro Hogar Austral”.





Lucía “Lucy” Noemí Zapata: fundadora de la comparsa Anahí Piukén, referente comunitaria con más de 15 años de trayectoria cultural.



