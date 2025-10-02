Ushuaia: ya podés votar por el Embajador y la Embajadora del 141° Aniversario

0 0 02 octubre 2025 2025-10-02T02:08:00-03:00 Editar esta nota

Se mantiene vidente votación para elegir Embajador y Embajadora del 141° aniversario. Ocho vecinos fueron seleccionados por su compromiso comunitario.

Ocho vecinos y vecinas fueron seleccionados por su compromiso comunitario. La votación estará abierta hasta el 3 de octubre.
En el marco del 141° aniversario de Ushuaia, la Municipalidad mantiene activa la votación online para elegir a los nuevos embajadores de la ciudad. Son ocho los candidatos propuestos por la comunidad y la elección se extenderá hasta el viernes 3 de octubre.

La convocatoria, que ya se encuentra en su novena edición, se podrá realizar de manera online, esta vigente desde el martes 30 de septiembre y estara disponible hasta mañana, viernes 3 de octubre, a través del siguiente enlace: Formulario de votación.

Candidatas a Embajadora

Yésica Fourastié: docente y presidenta de la Cooperadora del CAAD, con más de una década de trabajo solidario.

Carla Fulgenzi: periodista, escritora y referente de derechos humanos, cofundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Ushuaia.

María Angélica Caimpo: técnica en Minoridad y Familia, dedicada a la promoción social y al acompañamiento de adultos mayores en el Centro de Jubilados “Nuestro Hogar Austral”.

Lucía “Lucy” Noemí Zapata: fundadora de la comparsa Anahí Piukén, referente comunitaria con más de 15 años de trayectoria cultural.

Candidatos a Embajador

José Luis “Chino” Vivar: jefe de Operaciones de Defensa Civil Municipal, con amplia trayectoria en rescates y emergencias.

Eduardo Pocai: fotógrafo y locutor, fundador de Foto Eduardo’s, emprendimiento con más de cuatro décadas de actividad y generación de empleo.

Jorge Salomón: obstetra y enfermero, impulsor de la Ley de Enfermerías Escolares y referente del Servicio de Enfermería Escolar de la Escuela Especial N° 1.

Miqueas Quidel: referente estudiantil, fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios y promotor de programas de participación juvenil.

Los ganadores serán proclamados en el marco del Desfile Aniversario y representarán a la ciudad a lo largo de todo el año. Ushuaia abrió la votación para elegir Embajador y Embajadora del 141° aniversario. Ocho vecinos fueron seleccionados por su compromiso comunitario.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,86,Interes,2375,Interes General,3202,Internacionales,153,Locales,3720,Noticias Nacionales,1409,Policiale,6,Policiales,11396,Sociedad,4994,Tecno,76,Tendencias,138,Titulares,14543,Ultimas Noticias,12932,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia: ya podés votar por el Embajador y la Embajadora del 141° Aniversario
Ushuaia: ya podés votar por el Embajador y la Embajadora del 141° Aniversario
Se mantiene vidente votación para elegir Embajador y Embajadora del 141° aniversario. Ocho vecinos fueron seleccionados por su compromiso comunitario.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaFyC-W8jw9DiwvcvHJgPfTUTk8GweWy5TXpMlKxeHO12fcO3wgSm_7ZNs8_SPG1eRDt29doXKnbewBrzjYiYOxBTK7LbfqPgxzEanxUY3H8dMZmVg2IiNr6J19s3svLNba7vZHZc4BVyCIA1vvqtQyzpqYUpUhgTfiSj0P-24a7CCclzHVWdU/w640-h384/eleccion%20de%20embajador%20y%20embajadora%20de%20ushuaia%202025.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaFyC-W8jw9DiwvcvHJgPfTUTk8GweWy5TXpMlKxeHO12fcO3wgSm_7ZNs8_SPG1eRDt29doXKnbewBrzjYiYOxBTK7LbfqPgxzEanxUY3H8dMZmVg2IiNr6J19s3svLNba7vZHZc4BVyCIA1vvqtQyzpqYUpUhgTfiSj0P-24a7CCclzHVWdU/s72-w640-c-h384/eleccion%20de%20embajador%20y%20embajadora%20de%20ushuaia%202025.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/ushuaia-ya-podes-votar-por-el-embajador.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/ushuaia-ya-podes-votar-por-el-embajador.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos