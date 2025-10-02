Judiciales vuelven a parar y movilizarse frente al Superior Tribunal de Justicia

La Comisión Directiva del gremio judicial ratificó la continuidad de las medidas de fuerza y convocó a una movilización este jueves 2 de octubre a las 11 horas frente al Superior Tribunal de Justicia.

Desde el sindicato remarcaron que los avances logrados en la mesa salarial fueron resultado directo de la lucha gremial. “Hasta hace poco más de una semana solo estaba otorgado un 1,5%, pero tras un paro contundente de 24 horas y la continuidad de las medidas, conseguimos que la negociación avance”, señalaron.





En el comunicado difundido este miércoles, los judiciales subrayaron: “Es momento de redoblar esfuerzos. Los trabajadores judiciales no somos el problema ni la variable del ajuste, somos la solución”.



