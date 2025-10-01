Gustavo Melella cruzó a Patricia Bullrich por la visita de Milei a Ushuaia

Melella cruzó a Patricia Bullrich y defendió no usar la Policía provincial en la visita de Milei a Ushuaia: “No se usan recursos públicos para campaña

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respondió a las acusaciones de Patricia Bullrich y justificó la ausencia de la Policía provincial en el operativo durante la visita de Javier Milei a Ushuaia.

El gobernador Gustavo Melella salió al cruce de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que lo acusara de haber dejado afuera a la Policía provincial durante la visita del presidente Javier Milei a la capital fueguina. “No puse a la policía porque el presidente venía de campaña y no hay que usar recursos públicos para política”

En declaraciones radiales, Melella fue tajante: “Fue mi decisión que la Policía no participe. El presidente venía de campaña, y ellos son los primeros en decir que no hay que utilizar los recursos públicos para cuestiones políticas. No voy a poner a la Policía de Tierra del Fuego a reprimir a trabajadores que están perdiendo su empleo, a jubilados o a personas con discapacidad. Eso es una locura, yo no lo voy a hacer”.

El mandatario explicó que el pedido para sumar efectivos provinciales fue improvisado y llegó tarde: “El domingo por la tarde recién se comunica el ministro del Interior con nosotros. Pedir la policía de manera improvisada para el día siguiente no es serio. Hay un descontento legítimo en la población: la industria tecnológica y las textiles enfrentan cierres y recortes, y la provincia recibe menos recursos para salud, seguridad y educación”.

Melella también lanzó críticas directas hacia Bullrich: “Lamento lo que dijo la ministra y, sin faltarle el respeto, pasa que o es muy irresponsable o miente mucho. Ellos tienen que cuidar la seguridad del presidente y no lo hicieron correctamente”.

Las declaraciones reavivan la tensión política entre la Casa Rosada y la administración fueguina, en medio del malestar social por los ajustes económicos y el impacto en el régimen de promoción industrial de la provincia.

