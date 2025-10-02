Denuncian mala atención en el Hospital Modular de Tolhuin

Una madre denunció mala atención en el Hospital Modular de Tolhuin: diagnosticaron angina y terminó siendo escarlatina con estreptococo.

Una queja viral expuso fallas en la atención pediátrica tras un diagnóstico errado de angina que derivó en un cuadro de escarlatina.
Una vecina de Tolhuin hizo pública su indignación por la atención recibida en el Hospital Modular. Su hijo fue medicado solo con Ibuprofeno por una presunta angina y días después debió volver de urgencia con escarlatina.

Una fuerte denuncia contra el Hospital Modular se viralizó en redes sociales luego de que una madre expusiera la atención que recibió su hijo en la guardia pediátrica. Según relató, el niño fue diagnosticado con angina y tratado únicamente con Ibuprofeno.

La situación se agravó pocos días después, cuando debió regresar al nosocomio con un cuadro de escarlatina y bacteria de estreptococo. “Hoy martes con mi hijo de nuevo en la guardia todo brotado… ya debería estar con antibióticos, me dice la pediatra que lo atendió hoy. Hoy que ella está así, hoy sí hicieron algo”, escribió la denunciante en su publicación.

El relato generó indignación entre los vecinos, ya que la mujer apuntó contra la falta de opciones sanitarias en la ciudad: “Así trabajan y así se cargan vidas, no les importa nada, descartan a los chicos. No todos tenemos la posibilidad de ir a Río Grande o Ushuaia y acá es la decadencia misma. La única guardia que tenemos es en el modular. No deberíamos viajar una hora para que nuestros hijos sean bien atendidos, ni hablar de las urgencias o cuando vamos a parir. Tolhuin durmiendo como siempre”.

La queja volvió a poner bajo la lupa al Hospital Modular, que en reiteradas ocasiones recibió reclamos por la calidad de su atención primaria. La viralización de este nuevo caso reabre el debate sobre la cobertura sanitaria en la ciudad mediterránea y la necesidad de reforzar los servicios pediátricos y de guardia.

