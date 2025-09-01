Vecina del Barrio San Salvador reclama hace años por un charco de agua sin solución

Indignación vecinal frente a la indiferencia oficial





“Son estas pequeñas soluciones las que cambian la vida cotidiana de los vecinos”, expresó con indignación la mujer, recordando que en muchos casos los adultos mayores deben convivir con este tipo de obstáculos urbanos que el Municipio nunca atiende.





El caso no es aislado: se suma a una larga lista de reclamos por falta de mantenimiento urbano en Ushuaia, donde los vecinos denuncian abandono de calles, veredas intransitables, problemas de alumbrado y obras inconclusas.





Mientras tanto, la gestión municipal continúa acumulando viajes y anuncios, pero deja de lado la resolución de los problemas básicos que afectan la vida diaria de los ciudadanos.