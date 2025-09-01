Vecina del Barrio San Salvador reclama hace años por un charco de agua sin solución

Vecina de Ushuaia reclama hace años por un charco en Barrio San Salvador. El Municipio nunca dio respuesta y la situación empeoró tras obras mal hecha

Una mujer mayor denuncia que convive desde hace décadas con un charco en la vereda de su casa en Perón Sur. El Municipio nunca resolvió el problema y ahora la situación empeoró tras obras mal ejecutadas.

En el Barrio San Salvador de Ushuaia, una vecina mayor volvió a alzar la voz frente a la indiferencia del Municipio, que durante años desoyó un reclamo simple pero fundamental: la acumulación permanente de agua frente a su vivienda en Perón Sur 119.

Según relató, el problema se arrastra desde hace décadas y, pese a haber hecho los reclamos correspondientes, la respuesta que recibió fue que “no había presupuesto” para solucionarlo.

Lejos de mejorar, la situación empeoró cuando se realizaron trabajos en la garita de colectivos cercana. Tras las obras, quedó un gran cúmulo de tierra sobre la vereda, lo que dificulta aún más la circulación de peatones, especialmente adultos mayores que transitan la zona.

Indignación vecinal frente a la indiferencia oficial

“Son estas pequeñas soluciones las que cambian la vida cotidiana de los vecinos”, expresó con indignación la mujer, recordando que en muchos casos los adultos mayores deben convivir con este tipo de obstáculos urbanos que el Municipio nunca atiende.

El caso no es aislado: se suma a una larga lista de reclamos por falta de mantenimiento urbano en Ushuaia, donde los vecinos denuncian abandono de calles, veredas intransitables, problemas de alumbrado y obras inconclusas.

Mientras tanto, la gestión municipal continúa acumulando viajes y anuncios, pero deja de lado la resolución de los problemas básicos que afectan la vida diaria de los ciudadanos.

