Sesión del Concejo Deliberante Ushuaia: cambios en el Concejo Deliberante y designaciones en UISE

Ushuaia: cambios en el Concejo Deliberante y designaciones en UISE

Ushuaia: cambios en el Concejo Deliberante, renuncia en la Secretaría Legislativa y designaciones en la Comisión Fiscalizadora de UISE.

El Concejo aceptó la renuncia de la secretaria Legislativa Verónica Maestro, designó a Agustina Cardozo Porta en su reemplazo y ratificó a los representantes de la Comisión Fiscalizadora de UISE propuestos por el intendente.
En el marco de la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles definieron cambios clave en su organigrama y avanzaron con designaciones vinculadas a la gestión municipal.

Los concejales aceptaron la renuncia de la secretaria Legislativa, Dra. Verónica Maestro, quien pasará a desempeñarse en el área Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia. En su lugar fue nombrada Agustina Cardozo Porta, exfuncionaria municipal en las áreas de la Mujer y de Políticas Sociales. La propuesta fue impulsada por la concejala Laura Ávila (PJ) y aprobada por mayoría.

Durante la sesión también se ratificaron los decretos del intendente Walter Vuoto para la integración de la Comisión Fiscalizadora de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE). Fueron designados el abogado Cristian López como titular y la contadora Silvina del Valle Monti como suplente. El acompañamiento llegó de los bloques PJ y Forja, mientras que LLA, MPF, PG y SF votaron en contra al considerar que no contaban con suficiente información sobre los profesionales propuestos.

Además, se aprobaron proyectos relacionados con la salud comunitaria, entre ellos el Programa Municipal Envejecimiento Saludable y el Programa de Prevención y Concientización sobre Fibromialgia. También se creó el Sistema de Reservas Naturales Urbanas, que busca proteger áreas verdes, fomentar la educación ambiental y promover un turismo sostenible.

En contrapartida, no prosperó una iniciativa del bloque MPF para declarar de Interés Municipal la Ley Provincial 1355, que prohíbe la salmonicultura, ya que la mayoría consideró que el debate corresponde a la Legislatura provincial.
Los concejales además presentaron pedidos al Ejecutivo relacionados con Zoonosis, mantenimiento de calles, reparación de escaleras y espacios públicos, entre otros asuntos. La próxima sesión ordinaria está prevista para el 19 de septiembre.

Sesión del Concejo Deliberante Ushuaia: cambios en el Concejo Deliberante y designaciones en UISE
