Preso condenado por homicidio incendió su celda tras conocer cómputo de pena

Un grave episodio se registró este lunes por la mañana en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, donde un interno condenado por homicidio provocó un incendio en su celda luego de recibir la notificación oficial sobre el cómputo de su pena.

El recluso fue identificado como Facundo Mansilla, uno de los responsables del asesinato de Juan Carlos Lucena, jubilado municipal atacado en enero de 2019 en Chacra II. Mansilla cumple prisión perpetua y la reciente resolución judicial estableció que deberá pasar 50 años tras las rejas antes de poder aspirar a un beneficio, lo que prolongará su encierro hasta aproximadamente los 70 años.





El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando Mansilla prendió fuego el colchón dentro de su celda en el pabellón B del penal. La rápida intervención de los agentes penitenciarios impidió que las llamas se propagaran, solicitando además apoyo de Bomberos y personal médico.





El interno fue trasladado al Hospital Regional Río Grande, donde se constató que no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro. Según trascendió, el episodio no habría estado vinculado a un reclamo colectivo, sino que se trató de una reacción emocional al conocer el tiempo que deberá permanecer en prisión.





Las autoridades penitenciarias notificaron a la Justicia y no se descarta que se le inicie una nueva causa por daños y atentado contra la seguridad dentro del establecimiento.