Preso condenado por homicidio incendió su celda tras conocer cómputo de pena

1 0 24 septiembre 2025 2025-09-24T05:38:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande: Facundo Mansilla, preso por homicidio, incendió su celda tras conocer que deberá cumplir 50 años de cárcel.

Facundo Mansilla, condenado a prisión perpetua por el crimen de Juan Carlos Lucena, desató un incendio en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande tras ser notificado de que deberá cumplir 50 años de cárcel antes de acceder a un beneficio.
Un grave episodio se registró este lunes por la mañana en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, donde un interno condenado por homicidio provocó un incendio en su celda luego de recibir la notificación oficial sobre el cómputo de su pena.

El recluso fue identificado como Facundo Mansilla, uno de los responsables del asesinato de Juan Carlos Lucena, jubilado municipal atacado en enero de 2019 en Chacra II. Mansilla cumple prisión perpetua y la reciente resolución judicial estableció que deberá pasar 50 años tras las rejas antes de poder aspirar a un beneficio, lo que prolongará su encierro hasta aproximadamente los 70 años.

El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando Mansilla prendió fuego el colchón dentro de su celda en el pabellón B del penal. La rápida intervención de los agentes penitenciarios impidió que las llamas se propagaran, solicitando además apoyo de Bomberos y personal médico.

El interno fue trasladado al Hospital Regional Río Grande, donde se constató que no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro. Según trascendió, el episodio no habría estado vinculado a un reclamo colectivo, sino que se trató de una reacción emocional al conocer el tiempo que deberá permanecer en prisión.

Las autoridades penitenciarias notificaron a la Justicia y no se descarta que se le inicie una nueva causa por daños y atentado contra la seguridad dentro del establecimiento.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimoseptiembre 24, 2025

    Lo hubieran dejado un buen rato ahí encerrado a ver si nos librabamos de esa rata votante peronista

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2366,Interes General,3189,Internacionales,151,Locales,3663,Noticias Nacionales,1399,Policiale,5,Policiales,11380,Sociedad,4978,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14477,Ultimas Noticias,12866,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Preso condenado por homicidio incendió su celda tras conocer cómputo de pena
Preso condenado por homicidio incendió su celda tras conocer cómputo de pena
Río Grande: Facundo Mansilla, preso por homicidio, incendió su celda tras conocer que deberá cumplir 50 años de cárcel.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz8VmL2AAGWIdIrFQ4BrorVkg703sAl2cjb2X5nzpyvXHpSANdO8w78uJKVOeP2d-DLIT8cwD_VtT6V6E2Mwy6tKee-VpeCzS1kY9SAJAQP-3uqyx7ISRGs1kxM-C-tB-0O8yYfqywaVZFnohqPSyHqSiEw4EoS2C1jV2VKYbxosH8Nd6TLmeP/w640-h384/preso%20prendio%20fuego%20un%20colchon%20por%20saber%20que%20se%20pasara%2050%20a%C3%B1os%20preso.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz8VmL2AAGWIdIrFQ4BrorVkg703sAl2cjb2X5nzpyvXHpSANdO8w78uJKVOeP2d-DLIT8cwD_VtT6V6E2Mwy6tKee-VpeCzS1kY9SAJAQP-3uqyx7ISRGs1kxM-C-tB-0O8yYfqywaVZFnohqPSyHqSiEw4EoS2C1jV2VKYbxosH8Nd6TLmeP/s72-w640-c-h384/preso%20prendio%20fuego%20un%20colchon%20por%20saber%20que%20se%20pasara%2050%20a%C3%B1os%20preso.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/preso-condenado-por-homicidio-incendio.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/preso-condenado-por-homicidio-incendio.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos