OSEF Buenos Aires: trabajadores denuncian trabajos en el acceso a medicación

Enrolamiento: inicialmente se realizaba mediante planillas completadas por los médicos tratantes y era aceptada por los afiliados. No obstante, el nuevo esquema obliga a que los profesionales realicen el trámite directamente en la plataforma de OSEF, lo que generó rechazo generalizado de los prestadores, que no están dispuestos a asumir tareas administrativas ajenas a la atención médica.





Prescripción de medicamentos: denunciaron que la receta electrónica dejó de vincular a OSEF con la plataforma RCTA, de uso masivo en Buenos Aires. A esto se suma la disposición que exige que todas las recetas se emitan desde el sistema propio de OSEF, medida resistida por los médicos y que complica la atención a los pacientes.





Medicamentos de alto costo: señalaron que este punto es el más crítico, ya que las recetas sufren dilataciones burocráticas entre Buenos Aires y Ushuaia, lo que provoca vencimientos, necesidad de reemisión y en muchos casos la interrupción de tratamientos vitales.





"Cada día el derecho a la salud de los afiliados se ve vulnerado por estas dificultades, particularmente en la provisión de medicación. Nuestra responsabilidad es garantizar ese derecho, pero hoy la situación es grave y pone en riesgo la vida de muchas personas", advirtieron en la presentación.



