OSEF Buenos Aires: trabajadores denuncian trabajos en el acceso a medicación

0 0 19 septiembre 2025 2025-09-19T04:28:00-03:00 Editar esta nota

Trabajadores de OSEF Buenos Aires denuncian trabajos en la provisión de medicamentos y demoras que ponen en riesgo tratamientos vitales.

Empleados de la delegación porteña alertaron sobre graves problemas en la provisión de medicamentos que afectan a afiliados derivados y residentes en la capital.

Los trabajadores de la Delegación Buenos Aires de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) elevaron una presentación formal ante la presidencia y vicepresidencia de la institución, en la que advirtieron sobre graves obstáculos en el acceso a medicamentos, lo que impacta de manera directa en afiliados derivados y en quienes residen en la capital del país.

En el documento, fechado el 17 de septiembre, los empleados detallaron tres ejes críticos:

Enrolamiento: inicialmente se realizaba mediante planillas completadas por los médicos tratantes y era aceptada por los afiliados. No obstante, el nuevo esquema obliga a que los profesionales realicen el trámite directamente en la plataforma de OSEF, lo que generó rechazo generalizado de los prestadores, que no están dispuestos a asumir tareas administrativas ajenas a la atención médica.

Prescripción de medicamentos: denunciaron que la receta electrónica dejó de vincular a OSEF con la plataforma RCTA, de uso masivo en Buenos Aires. A esto se suma la disposición que exige que todas las recetas se emitan desde el sistema propio de OSEF, medida resistida por los médicos y que complica la atención a los pacientes.

Medicamentos de alto costo: señalaron que este punto es el más crítico, ya que las recetas sufren dilataciones burocráticas entre Buenos Aires y Ushuaia, lo que provoca vencimientos, necesidad de reemisión y en muchos casos la interrupción de tratamientos vitales.

"Cada día el derecho a la salud de los afiliados se ve vulnerado por estas dificultades, particularmente en la provisión de medicación. Nuestra responsabilidad es garantizar ese derecho, pero hoy la situación es grave y pone en riesgo la vida de muchas personas", advirtieron en la presentación.

Los trabajadores también remarcaron que los procedimientos diseñados desde Tierra del Fuego pueden funcionar en la isla, donde la cobertura es acotada, pero resultan inviables en una ciudad como Buenos Aires, donde OSEF tiene mínima incidencia en el sistema de prestadores.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2363,Interes General,3186,Internacionales,151,Locales,3651,Noticias Nacionales,1398,Policiale,4,Policiales,11375,Sociedad,4974,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14463,Ultimas Noticias,12852,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: OSEF Buenos Aires: trabajadores denuncian trabajos en el acceso a medicación
OSEF Buenos Aires: trabajadores denuncian trabajos en el acceso a medicación
Trabajadores de OSEF Buenos Aires denuncian trabajos en la provisión de medicamentos y demoras que ponen en riesgo tratamientos vitales.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkmY7To3G4L4Ojsxpm9ejZDq4mHcOxgcmDUabIH0jsdAVZjjgabcXM-XphTEQagCvGzmRfxyz1SxXKIdsMz-PY8e_Z63YoDuh9yrYi_aRysVOZvvZ5nvsHAJpvxSGAbsvbIyLL-fwlrYBHFIXvcRTTCrs_YXD_zDa-Mf0KNPFP1xbgmgCcHV6Z/w640-h360/denuncia%20de%20empleados%20de%20osef%20en%20buenos%20aires.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkmY7To3G4L4Ojsxpm9ejZDq4mHcOxgcmDUabIH0jsdAVZjjgabcXM-XphTEQagCvGzmRfxyz1SxXKIdsMz-PY8e_Z63YoDuh9yrYi_aRysVOZvvZ5nvsHAJpvxSGAbsvbIyLL-fwlrYBHFIXvcRTTCrs_YXD_zDa-Mf0KNPFP1xbgmgCcHV6Z/s72-w640-c-h360/denuncia%20de%20empleados%20de%20osef%20en%20buenos%20aires.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/osef-buenos-aires-trabajadores.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/osef-buenos-aires-trabajadores.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos