(Vídeo) Vecinos denuncian que siguen baleando perros: piden ayuda urgente para salvar a un animal herido

La localidad de Tolhuin vuelve a estar en el centro de la indignación social tras conocerse un nuevo caso de crueldad animal. Vecinos denunciaron que un perro fue baleado y se encuentra en estado grave, siendo trasladado de urgencia a una clínica veterinaria para intentar salvarle la vida.

“URGENTE – NECESITAMOS AYUDA. Nos avisaron de un perrito que viene de Tolhuin, aparentemente recibió un disparo. Está muy grave y ya viene en camino, pero necesitamos colaboración para llevarlo al veterinario y cubrir los gastos médicos”, expresaron los rescatistas a través de un mensaje público.





Las organizaciones y voluntarios que trabajan por el bienestar animal remarcaron que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación recurrente en la ciudad, donde vecinos vienen alertando sobre casos de disparos contra perros en distintos barrios.





Ante este panorama, se exige la rápida intervención de la Justicia y del Municipio de Tolhuin, para investigar y sancionar a los responsables, además de implementar políticas de control y cuidado animal que prevengan estos actos de violencia. La comunidad, en tanto, continúa organizando redes solidarias para colaborar con los gastos veterinarios del perro baleado, que permanece en estado crítico.



