Empleados judiciales de Tierra del Fuego paran este viernes por mejoras salariales

0 0 19 septiembre 2025 2025-09-19T05:15:00-03:00 Editar esta nota

La UEJN realizará un paro en Tierra del Fuego este viernes en reclamo de recomposición salarial. Advierten con profundizar las medidas.

La UEJN anunció una medida de fuerza provincial desde las 11. Reclaman recomposición urgente y advierten que, de no haber respuestas, profundizarán el plan de lucha.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) – Seccional Tierra del Fuego confirmó que este viernes 19 de septiembre realizó un paro provincial en reclamo de mejoras salariales urgentes.

La medida de fuerza, que comenzará a partir de las 11 horas, se enmarca bajo la consigna: “Frente al deterioro salarial, organización y lucha”.

En un comunicado, los trabajadores remarcaron que la pérdida salarial acumulada desde noviembre/diciembre de 2023 alcanza el 26,7%, situación que calificaron como insostenible.
“ Ante la falta de respuesta respecto a la recomposición salarial de septiembre y siendo que la pérdida salarial acumulada es del 26,7%, no podemos esperar más ”, expresó.

Asimismo, advirtieron que, si no se logran avances en los próximos días, profundizarán el plan de lucha la semana entrante.
“Si no hay justicia salarial, habrá paro”, advirtieron con firmeza desde el gremio.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2363,Interes General,3186,Internacionales,151,Locales,3651,Noticias Nacionales,1398,Policiale,4,Policiales,11375,Sociedad,4974,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14463,Ultimas Noticias,12852,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Empleados judiciales de Tierra del Fuego paran este viernes por mejoras salariales
Empleados judiciales de Tierra del Fuego paran este viernes por mejoras salariales
La UEJN realizará un paro en Tierra del Fuego este viernes en reclamo de recomposición salarial. Advierten con profundizar las medidas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpwFvzIY9jaJS6Ow54feKgh9wzKOAJgirlVMxCIBQSosjneA_yyBJ_FNTw35shGWNnjgGFgTVR6YWax5X6CEb3henKVij79B9__ZWb06JbuokP0fTmqhoTt3cWMRpOIcu0kiRaIjqSQleJ72rwJwtHfDxxMNCQPKIRFOH6gzxTK9s7t7nBeMox/w640-h384/medida%20de%20fuerza%20de%20judiciales.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpwFvzIY9jaJS6Ow54feKgh9wzKOAJgirlVMxCIBQSosjneA_yyBJ_FNTw35shGWNnjgGFgTVR6YWax5X6CEb3henKVij79B9__ZWb06JbuokP0fTmqhoTt3cWMRpOIcu0kiRaIjqSQleJ72rwJwtHfDxxMNCQPKIRFOH6gzxTK9s7t7nBeMox/s72-w640-c-h384/medida%20de%20fuerza%20de%20judiciales.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/empleados-judiciales-de-tierra-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/empleados-judiciales-de-tierra-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos