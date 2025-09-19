Empleados judiciales de Tierra del Fuego paran este viernes por mejoras salariales

La UEJN realizará un paro en Tierra del Fuego este viernes en reclamo de recomposición salarial. Advierten con profundizar las medidas.
La UEJN anunció una medida de fuerza provincial desde las 11. Reclaman recomposición urgente y advierten que, de no haber respuestas, profundizarán el plan de lucha.
La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) – Seccional Tierra del Fuego confirmó que este viernes 19 de septiembre realizó un paro provincial en reclamo de mejoras salariales urgentes.
La medida de fuerza, que comenzará a partir de las 11 horas, se enmarca bajo la consigna: “Frente al deterioro salarial, organización y lucha”.
En un comunicado, los trabajadores remarcaron que la pérdida salarial acumulada desde noviembre/diciembre de 2023 alcanza el 26,7%, situación que calificaron como insostenible.
“ Ante la falta de respuesta respecto a la recomposición salarial de septiembre y siendo que la pérdida salarial acumulada es del 26,7%, no podemos esperar más ”, expresó.
Asimismo, advirtieron que, si no se logran avances en los próximos días, profundizarán el plan de lucha la semana entrante.
“Si no hay justicia salarial, habrá paro”, advirtieron con firmeza desde el gremio.
COMENTARIOS