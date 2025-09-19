Empleados judiciales de Tierra del Fuego paran este viernes por mejoras salariales

La UEJN anunció una medida de fuerza provincial desde las 11. Reclaman recomposición urgente y advierten que, de no haber respuestas, profundizarán el plan de lucha.

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) – Seccional Tierra del Fuego confirmó que este viernes 19 de septiembre realizó un paro provincial en reclamo de mejoras salariales urgentes.





La medida de fuerza, que comenzará a partir de las 11 horas, se enmarca bajo la consigna: “Frente al deterioro salarial, organización y lucha”.





En un comunicado, los trabajadores remarcaron que la pérdida salarial acumulada desde noviembre/diciembre de 2023 alcanza el 26,7%, situación que calificaron como insostenible.

“ Ante la falta de respuesta respecto a la recomposición salarial de septiembre y siendo que la pérdida salarial acumulada es del 26,7%, no podemos esperar más ”, expresó.





Asimismo, advirtieron que, si no se logran avances en los próximos días, profundizarán el plan de lucha la semana entrante.