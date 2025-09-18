Allanamiento por narcomenudeo: incautaron solo unos pocos gramos de marihuana

La fiscalía federal de Río Grande, junto con personal de Prefectura Naval Argentina, llevó adelante este jueves un allanamiento en un domicilio céntrico de la ciudad, en el marco de una investigación por narcomenudeo y venta de drogas a través de redes sociales.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1200, donde los efectivos trabajaban con cañas detectores de sustancias estupefacientes. Los animales marcaron un sector puntual de la casa, lo que permitió dar con la droga.

Sin embargo, el resultado fue limitado: se incautó solo una pequeña cantidad de marihuana, muy por debajo de lo que suele esperarse en operativos vinculados al narcotráfico. Los moradores de la vivienda fueron notificados de derechos y garantías, aunque no se dispuso ninguna detención de relevancia.

El operativo, que en principio apuntaba a desarticular un circuito de venta de drogas a pequeña escala en la ciudad, terminó transformándose en un procedimiento de escasa monta, como ha sucedido en anteriores investigaciones similares.