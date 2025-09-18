Otra comprita directa: aprueban gasto de 1,4 MILLONES DE DOLARES para generadores de la DPE

El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó mediante compra directa un gasto de 1,4 MILLONES DE DOLARESares destinado al mantenimiento mayor de los generadores de la Dirección Provincial de Energía (DPE).

El decreto 2187/25, publicado en la edición del 17 de septiembre del Boletín Oficial, lleva la firma del gobernador Gustavo Melella y de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.





La adjudicación —correspondiente a la compra directa 62/25— recayó en la firma Solar Turbines Services Argentina SRL, que tendrá a su carga el servicio de mantenimiento de los equipos rotulados TGB, TG11, TG13 y TG14, todos ellos de la marca Solar Turbines modelo Taurus 60. La contratación contempla el intercambio programado de cuatro turbinas del ente eléctrico.





Según el decreto, el pago deberá efectuarse en moneda nacional, aplicando al momento del desembolso la conversión correspondiente al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior.





En los considerandos, el Ejecutivo provincial justificó la decisión en la Emergencia Eléctrica declarada por el decreto 966/24 que rige hasta el 31 de diciembre de 2025 para Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián, con el objetivo de garantizar el suministro de electricidad en toda la provincia.





Asimismo, se destaca que “solo se recibió una oferta” y que la misma “cumple con los criterios de razonabilidad técnica y económica exigidos, sin resultar inconveniente para el Estado provincial”.



