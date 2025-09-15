Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2026 en medio de la presión opositora

El presidente Javier Milei presentará hoy por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, en un clima político adverso tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los traspiés legislativos recientes.

El anuncio marcará el inicio de una pulseada con gobernadores y legisladores opositores, quienes ya adelantaron que no permitirán un tercer año consecutivo sin sancionar una nueva Ley de Leyes. En ese marco, anticiparon que impondrán un cronograma riguroso en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por José Luis Espert, con citaciones a funcionarios económicos y plazos concretos para dictaminar.





El objetivo opositor es evitar la repetición de lo ocurrido en 2024 , cuando la falta de acuerdo derivó en una segunda prórroga del presupuesto 2023, lo que otorgó al Ejecutivo una amplia discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.





Tensiones entre Nación y provincias





Desde Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal no es negociable , rechazando cambios que pongan en riesgo el déficit cero. Sin embargo, gobernadores como Carlos Sadir (Jujuy) advirtieron que la política de ajuste requiere “sensibilidad social”.





“Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita. La motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí”, afirmó Sadir.





En las últimas horas, referentes provinciales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) mantuvieron conversaciones con el Ejecutivo, planteando reparos frente al impacto del ajuste.





Oficialismo en busca de acuerdos





La estrategia del oficialismo sería convocar al debate inmediato una vez ingresado el proyecto al Parlamento y recomponer la relación con los gobernadores mediante incentivos vinculados a la coparticipación, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles.





La presentación de Milei será una prueba clave para definir si la administración libertaria abre la puerta a negociar con la oposición o si insiste en imponer su diagrama sin concesiones, con el riesgo de que el Congreso vuelva a bloquear la norma.